Consigliere Cannella aderisce al gruppo Udc di Prizzi, Grassedonio: "Benvenuto"

“Esprimono viva soddisfazione per l’adesione all’Udc del consigliere comunale di Prizzi Giuseppe Cannella”. Lo afferma il coordinatore dell’Udc di Prizzi Davide Grassedonio, unitamente al segretario regionale Decio Terrana. “La scelta di Cannella, ci riempie di orgoglio, e la sua decisione, sicuramente ponderata, sono il segnale che siamo sulla buona strada. L’Udc diventa sempre più riferimento dei cattolici moderati e va spedito verso la ricostruzione di quel centro che, da tempo, manca sugli scenari politici ad ogni livello”.

Un lavoro di squadra, fatto dal vice-segretario regionale Elio Ficarra e dal coordinatore dell’Udc di Palermo Andrea Ailello, valorizzando il territorio attraverso le migliori risorse umane della provincia di Palermo. “Giuseppe saprà - conclude il coordinatore dello scudocrociato di Prizzi Grassedonio - non far mancare la sua esperienza e il suo impegno all'interno dell'Udc, che con sacrificio e passione lavora ogni giorno per il suo paese, diamo un sincero benvenuto e un augurio di buon lavoro. Insieme, e in piena sintonia, cercheremo di rendere il partito sempre più moderno e vicino ai reali bisogni della gente”.

