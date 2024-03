Il fedelissimo di Miccichè tra le braccia di Cuffaro, Eusebio Dalì aderisce alla Dc: "E' tempo di nuove sfide"

Dopo 18 anni al fianco di Gianfranco Miccichè e di militanza in Forza Italia - con la parentesi di Forza del Sud e Grande Sud, creature politiche dell'ex presidente dell'Ars - Eusebio Dalì aderisce alla Democrazia cristiana. L'ormai ex fedelissimo di Miccichè annuncia il passaggio tra i cuffariani, spiegando di aver "scelto questo nuovo percorso perché è quello che più mi rappresenta, umanamente e politicamente. Umanamente, perché conosco e stimo Totò Cuffaro da sempre, da quando mossi i miei primi passi in politica, proprio sotto le sue ali. Politicamente, perché sono un democristiano e ho sempre portato con orgoglio questa croce, anche quand’essa non era delizia".

Dalì è stato eletto nel 2001 consigliere comunale con il Ccd (Centro cristiano democratico di Casini e Mastella), che ha dato vita all'Udc dopo la fusione con il Cdu (Cristiani democratici uniti) di Buttiglione e Cuffaro. Ecco perché, adesso, Dalì si definisce "democristiano". Già durante l'ultimo scorcio di consiliatura al Comune (nel 2006), però, Dalì era passato a Forza Italia in quota Miccichè.

L'ex coordinatore regionale di Forza Italia ed ex presidente dell'Ars, "isolato" dal governatore Renato Schifani, ha perso lo scettro del partito e dopo la morte di Silvio Berlusconi è passato al gruppo Misto di Sala d'Ercole. Fine di un'epoca. L'ultimo dei fedelissimi che ha politicamente mollato Miccichè è proprio Dalì, fino a poco tempo fa vicepresidente dell'Ast. Che al suo ex mentore riserva parole al miele: "Il mio non è un abbandono, non abbandonerò mai Gianfranco Miccichè. Lo ringrazio di cuore: è stato l'artefice dei 'migliori anni della mia vita', gli vorrò sempre un mondo di bene. E' tempo, per me, di una nuova esperienza, di nuove sfide, di nuovi obiettivi".

Così invece Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, commenta l'adesione di Eusebio Dalì: "La scelta di Dalí di tornare a casa è per la Democrazia cristiana motivo di prestigio e soddisfazione. Lo aspetta un clima di gioia, tanto lavoro e tanto impegno per difendere e custodire i nostri valori e per far vincere le cose che contano".