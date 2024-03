Prima circoscrizione, il consigliere Giuseppe Randazzo lascia la Dc e aderisce a Fratelli d’Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso del consigliere Giuseppe Randazzo in Fratelli d’Italia, un rinforzo significativo per la nostra formazione politica, radicata e in costante crescita nel tessuto sociale e politico di Palermo. La prima circoscrizione riveste un ruolo di fondamentale importanza nel contesto locale e siamo certi che Giuseppe Randazzo, con la sua comprovata serietà ed esperienza accumulata nel corso degli anni, saprà valorizzare al massimo questo territorio. Auguriamo a Giuseppe Randazzo un proficuo percorso all'interno di Fratelli d'Italia e siamo convinti che, insieme a lui, potremo raggiungere importanti obiettivi a vantaggio di tutti i cittadini palermitani". Così dichiarano il capogruppo di fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo, il coordinatore cittadino Antonio Rini e la consigliera comunale Teresa Leto.