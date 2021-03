Adelaide Mazzarino è la nuova responsabile di "Azzurro donna" per la città metropolitana di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La città metropolitana di Palermo ha la nuova responsabile. Si tratta di Adelaide Mazzarino, nominata dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna Sicilia, Maria Antonietta Testone d’intesa con la responsabile provinciale, Lietta Barraja e il coordinamento regionale di Forza Italia. “Da parecchi anni iscritta a Forza Italia – scrive Maria Antonietta Testone - e impegnata nella comune battaglia politica azzurra, Adelaide Mazzarino, saprà svolgere al meglio il lavoro che la attende”.

“Ringrazio la coordinatrice regionale Maria Antonietta Testone e il Coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, per la fiducia accordatami, conferendomi la nomina di coordinatrice cittadina per la città Metropolitana di Palermo. Ho la tessera di Forza Italia dal 2000 – prosegue Mazzarino - e in me scorre sangue azzurro liberale. Sono fermamente convinta che la Forza delle Donne sia alla base di una società sana e, pertanto, esse hanno diritto di essere rispettate e valorizzate in ogni ambito”.