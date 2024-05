L'appalto per avere acqua ogni giorno a Romagnolo e Settecannoli, Salvini: "Al lavoro per recuperare 40 milioni"

"Sono ministro dei Lavori pubblici da un anno e mezzo e mi sembra che in Sicilia si sia notato il cambio di passo al di là del Ponte che è una delle tante opere necessarie. Fondamentale è anche il tema dell'acqua. Stamattina ho incontrato il sindaco di Palermo per investimenti nuovi, per garantire il diritto all'acqua tutti i giorni in una città che nel 2024 ha alcuni quartieri che la ricevono un giorno sì, un giorno no. Ovviamente non è possibile". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Palermo per un incontro elettorale, dopo il "no" del ministero che ha costretto l'Amap a bloccare l'appalto che avrebbe consentito di realizzare le opere per migliorare distribuzione idrica nei quartieri Romagnolo e Settecannoli.

"Gli investimenti riguarderanno la manutenzione delle condotte e degli acquedotti, ad esempio, perché la metà dell'acqua in alcune zone del Sud d'Italia si perde dal serbatoio al rubinetto", ha aggiunto. Per Salvini è necessario "investire soldi che altri non hanno investito".

"C'è un'intervento, ad esempio, di cui ho parlato col sindaco stamattina e su cui dobbiamo lavorare, un piano da 40 milioni con l'obiettivo di restituire il diritto all'acqua a 200 mila palermitani, che oggi ce l'hanno un giorno sì e un giorno no. Io mi occupo di grandi opere ma anche della vita quotidiana", ha concluso Salvini.