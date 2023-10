Patto Salvini-Lombardo, Lega e Mpa correranno insieme alle elezioni Europee

La Lega di Matteo Salvini e l'Mpa dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo correranno insieme per le Europee. Il patto è stato siglato durante un incontro tra i due, in cui si è anche fatto "il punto sui diversi dossier legati alla Sicilia, a partire dallo sviluppo infrastrutturale dell'Isola", come riporta l'agenzia Dire.

Ribadito l'impegno per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, una "priorità di Salvini e del governo - recita una nota della Lega - nonché bandiera programmatica del MpA sin dalla sua nascita, e sottolineata la determinazione per intervenire sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali necessarie per eliminare il gap della Sicilia con il resto del Paese". Infrastrutture "tutte già previste nel patto federativo siglato tra i due movimenti nel 2020, che riceve un nuovo slancio, fondato su una linea programmatica comune che costituisce la base dell'accordo integrativo, che vedrà, tra le altre, Lega e MpA collaborare nelle varie amministrazioni e correre insieme alle prossime elezioni europee".

Particolare attenzione è stata dedicata alla riforma dell'Autonomia differenziata "che sarà oggetto di un costante confronto con il ministro Roberto Calderoli", e ai temi dello sviluppo economico e dell'ambiente, "tematiche cruciali - conclude la nota - per il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare".

Le reazioni

"Eravamo certi che l'intenso lavoro portato avanti in questi mesi dal presidente del Movimento per l'Autonomia, Raffaele Lombardo, con il segretario della Lega Matteo Salvini avrebbe portato al raggiungimento di questo importante e atteso obiettivo politico". Lo dichiarano Salvino Caputo, responsabile Mpa per i rapporti con il Parlamento e Governo regionale, Salvatore Lentini, responsabile organizzativo, e Giuseppe Rao, responsabile per gli Enti locali. "Con la Lega ci uniscono i comuni valori per l'autonomia, per la difesa del territorio e l'obiettivo del Ponte sullo Stretto ed in generale per la tutela e la difesa della nostra Sicilia che in questo momento vive un momento assai delicato. Questo progetto politico apre scenari importanti nel panorama politico siciliano e nazionale all'interno del contesto politico del centro destra siciliano. Siamo convinti che così come è avvenuto a Catania, questo accordo federativo a breve sarà stretto con tutti i rappresentanti delle istituzioni territoriali e regionali in vista delle imminenti elezioni Europee e provinciali. Ancora una volta – concludono Caputo, Lentini e Rao – prendiamo atto della lungimiranza politica del nostro presidente Raffaele Lombardo e della sua capacità di dialogare con una parte importante del centro destra con la quale ci legano da sempre idee valori e obiettivi comuni per la difesa della Sicilia".