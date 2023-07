Reddito di cittadinanza, Aiello (M5S): "Meloni dovrà rispondere della disperazione di tante famiglie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il governo Meloni si sta assumendo una responsabilità enorme e dovrà rispondere delle conseguenze sociali delle sue scelte. Lasciare 170 mila famiglie senza il Reddito di cittadinanza con un sms significa abbandonarle alla disperazione. Non solo: questo cataclisma si sta già abbattendo sui sindaci e sui servizi sociali dei Comuni, a cui si stanno rivolgendo persone in cerca di aiuto. Sono gli uffici comunali, privi di qualsiasi risposta da dare a queste persone, a dover mettere la faccia che non ci sta mettendo la presidente Meloni. Nulla potranno dire anche i Centri per l'impiego, visto che i famosi corsi di formazione annunciati in pompa magna non sono mai partiti. La verità è che l'unica cosa concreta è il taglio del Rdc. I quotidiani di destra che esultano contro i fannulloni in rivolta e annunciano che la pacchia è finita devono vergognarsi e interrogarsi sulle conseguenze che possono provocare le offese che rivolgono a centinaia di migliaia di persone che in queste ore non sanno come immaginare il loro futuro". Così il deputato M5S Davide Aiello, componente della commissione Lavoro di Montecitorio.