Pensiero popolare italiano: "Presentiamo il progetto, parleremo anche di disabili e donne vittime di violenza"

Pensiero popolare italiano durante la presentazione del proprio progetto il prossimo sabato 11 maggio alle ore 10:30, nella sede dell’Hotel Astoria, esprimerà pubblicamente anche tutta la propria preoccupazione per lo stato in cui si trova – particolarmente nel Comune di PALERMO, ma anche in tutta la SICILIA - l’assistenza essenziale per le persone più fragili, per i minori vittime di abusi avvenuti in famiglia, per disabili e disabili psichici, per le mamme e le donne vittime di violenza che hanno fatto ricorso al “codice rosso” e che per conseguenza vengono ospitate nelle strutture di accoglienza. Come Pensiero popolare italiano siamo preoccupati di alcuni segnali di recrudescenza dei vari fenomeni, nei diversi territori, che si sommano alla storica carenza di strutture di accoglienza deputate ad assorbire l’emergenza, alla quale è necessario ed urgente far fronte, con adeguati standards qualitativi. La priorità per Pensiero popolare italiano, nel Comune di PALERMO ed in SICILIA è quella di sostenere - facendosi parte attiva e momento di stimolo verso le Istituzioni del territorio - l’ottimizzazione e il miglioramento della rete integrata dei servizi messi a disposizione di queste categorie sociali, anche al fine di poter offrire all’utente, che necessita di tali servizi, un supporto completo e personalizzato i quali si trovano in condizione di vulnerabilità. Per Pensiero popolare italiano è prioritario costruire équipe multidisciplinari, organizzate e strutturate, al fine di rispondere ai diversi bisogni dell’utenza, sia nell’immediato, sia anche al fine di individuare dei percorsi personalizzati, finalizzati a sostenere le persone in stato di necessità, accompagnandole fuori dai momenti delle diverse criticità. La priorità per Pensiero popolare italiano è quella di contribuire alla costruzione di un servizio strutturale e multioperativo, in grado di mettere in relazione l’intervento sanitario e quello socio-assistenziale, al fine di dare risposte sociali integrate, multidisciplinari, presenti nei territori, complete e soprattutto concrete.