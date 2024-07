A Monreale giurano i nuovi assessori, il sindaco: "Ognuno sarà in grado di lavorare con grande competenza"

Monreale ha una nuova giunta. Oggi la cerimonia di giuramento dei nuovi assessori nominati dal sindaco Alberto Arcidiacono, alla presenza del segretario generale del Comune, Giovanni Impastato.

Salvatore Giangreco si occuperà di Sport, Spettacolo, Partecipazione democratica e Ufficio Europa; Filippo Giurintano di Polizia municipale, Protezione civile e Randagismo; Francesco La Barbera guiderà gli assessorati Edilizia privata, Attività produttive, Edilizia scolastica, Suap, Personale, Beni culturali e Unesco, Trasporti Pubblici; Giovanni La Corte ha ricevuto le deleghe alla Gestione finanziaria e Tributi, Servizi idrici e Interventi manutentivi generali.

E ancora: a Giulio Mannino vanno le deleghe alla Gestione dei rifiuti, al Verde e all'Arredo urbano; Antonella Romano si occuperà di Affari istituzionali e generali, Affari legali, Beni confiscati, Patrimonio, Turismo e Pari opportunità. L’incarico di vicesindaco va all’assessore Riccardo Oddo, che ricoprirà anche il ruolo di assessore ai Servizi e alle Attività socio-assistenziali, Servizi cimiteriali e Politiche Giovanili.

"Ho l'onore di nominare il gruppo di lavoro che sarà a mio fianco - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - ed è per me un momento emozionante che ci porta ad affrontare nuove sfide. Abbiamo ricevuto un grande riscontro dagli elettori e abbiamo il dovere di dare delle risposte, Dobbiamo imparare ad amare Monreale. Sono certo che ognuno sarà in grado di gestire e lavorare con grande capacità e competenza".