Quarantamila euro per assunzioni over 50 e donne, ok Commissione Ars a emendamento M5S

40 mila euro alle aziende che nel triennio 2023-2025 assumeranno over 50 o donne. È quanto prevede un emendamento alla legge di stabilità in discussione all’Ars a firma della deputata M5S Roberta Schillaci, approvato oggi in commissione Bilancio. “Si tratta – commenta la deputata – di un ottimo incentivo per le imprese che, grazie a questa norma, potrebbero essere molto invogliate ad assumere soggetti che difficilmente oggi riescono a trovare lavoro a causa della loro età avanzata che li colloca ai margini del mercato del lavoro, o donne, che spesso hanno maggiori difficoltà degli uomini a trovare occupazione. L’emendamento, apprezzato in terza commissione e in Bilancio, va ora al vaglio dell’aula, ma siamo fiduciosi che possa diventare legge”.