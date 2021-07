Case sospese e Tree Camping: il campeggio si fa appesi ad un albero a 6 metri d'altezza

Non è forse il sogno di tutti riuscire a trovare un ambiente confortevole come le nostre case, con un design a cinque stelle ma immersi totalmente nel verde? Nel cuore delle Madonie è realtà con dei "soggiorni avventura" unici in iItalia

Conoscere, rispettare ed entrare in contatto con la natura è il primo vero passo per ritrovare se stessi. La frenesia della vita quotidiana, però, ci allontana spesso da ciò da cui proveniamo. Per il poeta e ambientalista Gary Snyder, infatti, "la natura non è un posto da visitare. E' casa nostra". E non è forse il desiderio di tutti riuscire a trovare un ambiente confortevole come le nostre case, con un design a cinque stelle ma immersi totalmente nel verde? Credete sia un sogno? Il Parco Avventura Madonie l'ha fatto diventare realtà.

In fondo quel genio di Einstein lo aveva già detto..."ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata". Al resto hanno pensato Sergio Castrogiovanni e Giuseppe La Placa, rispettivamente direttore e amministratore unico dell'area. Immerso nel cuore della Sicilia, a Petralia Sottana, all'interno dell'area naturale protetta delle Madonie, il parco ha visto la sua prima luce nel 2007 ma nel corso degli anni si è arricchito di tante novità per venire incontro alle esigenze di tutti.

Grandi e piccini possono infatti trovare tutto ciò che si può immaginare e, anche di più, per divertirsi in sicurezza. Percorsi acrobatici ed eccitanti attrazioni come il "powerfan", un discesore a caduta controllata che simula il lancio col paracadute da un'altezza di 10 metri. Il tutto seguiti da personale specializzato e immersi nel bosco di Gorgonero, un polmone in cui si trova l'80% della biodiversità dell'Isola. Ma non solo. Al Parco Avventura Madonie è possibile trascorrere del tempo immersi nella natura anche attraverso altre attività come il tiro con l'arco, le piste per mountain bike e le gare di orientamento.

De veri e propri "soggiorni avventura" unici nel panorama italiano. Delle esperienze green davvero impareggiabili, che possono prevedere diverse modalità e formule - di 2, 3 o più giorni - di full immersion con la natura e che possono essere vissute tutto l'anno, non solo d'estate.

Ciò che balza subito agli occhi varcando la soglia del parco e immergendosi nel fresco naturale delle centinaia di specie arboree, sono delle vere case sospese che sembrano uscire dalle più belle fiabe. Sono il rifugio nel bosco, la terrazza sul lago e il nido sull'agrifoglio, delle "tree houses" pensate per venire incontro a chi ama la natura ma non vuole rinunciare alle comodità e, perché no, anche al lusso.

Al loro interno è infatti possibile trovare tutto ciò che è necessario in una qualunque abitazione, sia in inverno che durante la bella stagione. Ma con una possibilità in più, quella di svegliarsi al mattino con una visione privilegiata, sospesi ad alcuni metri da terra e quanto basta per toccare il cielo. La cosa più difficile sarà, però, dover andare via. Chi non vuole rinunciare invece alla natura più selvaggia può scegliere tra due soluzioni del "tree camping": o le tende sospese a tre metri di altezza o a sei metri in cui dormire imbracati.

Un occhio di riguardo è rivolto ai più piccoli per i quali sono previsti dei percorsi baby alla scoperta delle attrazioni del parco che ai giovani che per una settimana potranno entrare in pieno contatto con la natura grazie ai campi estivi e vivere la più bella estate della loro vita, quella da raccontare per sempre.

Manca qualcosa, starete pensando, per riempire del tutto il vostro soggiorno avventura... e le vostre pance. No, in realtà, nel parco troverete anche un'area food dove sarà possibile mangiare prodotti tipici locali e organizzarsi per un pranzo o una cena all'aperto, approfittando anche dell'area attrezzata con tavoli, panche e barbecue. Per i più romantici c'è anche la possibilità di usufruire del "grill room", una grande stanza in cui arrostire con gli amici e trascorrere una serata indimenticabile sotto le stelle. C'è tutto, mancate solo voi.