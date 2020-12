Ecco alcuni trucchi per un'impeccabile spesa di Natale

Le festività natalizie sono ormai alle porte e ognuno si sta preparando al meglio.

Spesso, però, l’organizzazione può essere stressante e, quest’anno in particolare, ognuno ha diritto a vivere le feste il più serenamente possibile.

Per cui, si possono adottare alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare a gestire meglio il proprio tempo ed arrivare al giorno di Natale in maniera più rilassata.

Consigli per un menù senza stress

Dopo aver addobbato la casa e impacchettato i regali, è il momento di pensare al menù, magari strizzando l'occhio alla tradizione.



In Sicilia, i piatti di pesce non mancano mai e questo non cambia durante la cena della Vigilia e il pranzo di Natale: uno dei piatti tradizionali, ad esempio, è il baccalà chi passuli o fritto coi pipi sicchi.

Inoltre, gamberoni, calamari e salmone, non possono assolutamente mancare sulla tavola delle feste, declinati in varie versioni.



Si sa, però, che i siciliani sono buongustai, quindi non rinunciano anche a pietanze con basi diverse, come lo sfincione (una sorta di pizza molto soffice), o il timballo di anelletti.



Un gustoso secondo tradizionale a base di carne, invece, è il falsomagro, un grosso involtino di carne di vitellone farcito in maniera molto ricca (già il nome suggerisce che non si tratta di un piatto dietetico).



Per concludere in bellezza, poi, ci sono deliziosi dolci: il buccellato, ad esempio, è irrinunciabile durante le feste natalizie, così come i cannoli.

Insomma, di piatti da cui scegliere ce ne sono molti.

Risparmiare tempo grazie ai surgelati

Per preparare pranzi e cene ci vuole tempo e impegno, non solo in cucina: reperire tutti gli ingredienti, infatti, è compito non da poco.

Per ovviare a questi disagi, si può giocare d’anticipo, optando per i prodotti surgelati, molto pratici, dato che si possono acquistare per tempo e conservare, pronti all’uso.

La qualità degli alimenti non ne risente affatto: i prodotti surgelati, infatti, mantengono tutte le proprietà organolettiche degli alimenti freschi.

A livello nutrizionale i surgelati sono completi, dato che i prodotti vengono lavorati e surgelati in tempi brevissimi, mantenendo intatti le loro proprietà organolettiche.



In particolare, quando si parla di vegetali, è consigliabile optare per quelli surgelati (validi quanto quelli freschi), piuttosto che per verdure coltivate in serra.

Inoltre, non è necessario aggiungere sostanze conservanti per mantenere i prodotti surgelati in condizioni perfette: questa funzione la svolge già il freddo.



Per i propri acquisti dedicati alle feste (e non solo), nella zona di Palermo, ci si può rivolgere a Unigel Srl, azienda attiva nel settore dei surgelati dal 2005.

Offrono un’ampia gamma di prodotti surgelati, spaziando dal dolce al salato, dal pesce agli snack, in grado di soddisfare qualunque esigenza. Il personale è sempre a disposizione della clientela e, con cordialità e competenza, risponde alle richieste nella maniera più puntuale possibile.

Unigel Srl, è anche la soluzione giusta per salvare tutte quelle le cene organizzate all'ultimo minuto grazie al servizio a domicilio gratuito su Palermo, prenotabile tramite whatsapp al numero 3441878520.

In più, effettua anche vendita all’ingrosso e offre servizio di conservazione merce per conto terzi.

Per scoprire tutti i prodotti disponibili, è possibile visitare uno dei 4 punti vendita presenti su Palermo.

Invece, per mantenersi aggiornati in merito alle novità che Unigel Srl propone, o per consigli e ricette, si può seguire la pagina Facebook.

