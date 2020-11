Sostenere i produttori locali per valorizzare il territorio: l’appello di una torrefazione palermitana

L’impatto della pandemia globale di Covid-19 – e della conseguente emergenza sanitaria – sulle dinamiche sociali ed economiche è stato travolgente, arrivando a mettere a dura prova i sistemi produttivi di intere nazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, a essere particolarmente danneggiate da questa situazione inedita e inaspettata sono state le piccole e medie imprese. Se infatti le multinazionali del food con produzioni industriali di massa, trainate da investimenti milionari sui media, economie di scala globali e distribuzioni capillari, hanno sostanzialmente mantenuto stabili o addirittura aumentato i volumi delle vendite, le PMI hanno accusato maggiormente il colpo.

Le chiusure dei ristoranti e dei bar, le limitazioni commerciali e sociali imposte dal governo per contenere la diffusione del virus e la contrazione dei commerci locali hanno finito per ripercuotersi negativamente sul giro d’affari di quelle piccole e medie imprese – spesso di natura artigianale – che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo locale e nazionale.

Ecco perché oggi più che mai è fondamentale dare un sostegno concreto e tangibile per supportare tutti quei produttori locali che contribuiscono a valorizzare interi territori e che stanno provando con coraggio a sopravvivere o stanno addirittura investendo su nuovi progetti e nuove figure professionali.

In quest’ottica, per esempio, è da inquadrarsi il processo di rinnovamento di Caffè Morettino. La storica torrefazione palermitana in occasione del proprio centenario ha lanciato un ambizioso progetto digital, che ha portato al lancio del nuovo sito web e di un servizio di spesa online con consegna a domicilio per portare direttamente nelle case dei palermitani il gusto autentico del caffè appena tostato.

Infatti, a differenza di molte industrie del settore caffè, che per sostenere guerre di prezzo al ribasso e massimizzare i profitti, sacrificano la qualità della materia prima, il valore aggiunto di Morettino è quello di non avere mai accettato compromessi sulla qualità del prodotto, per tutelare la salute del consumatore finale. Un modo di lavorare premiato da numerosi premi e certificazioni, tra cui le Medaglie d’Oro all’International Coffee Tasting e il massimo punteggio IFS, il sistema internazionale che certifica la sicurezza alimentare.

Qualità assicurata a domicilio, dunque, ma anche valorizzazione del proprio territorio di riferimento: la sfida di digitalizzazione che ha portato alla creazione del sito e-commerce di Morettino ha dato un concreto supporto all’occupazione locale. Per realizzare la propria trasformazione digitale, infatti, la torrefazione ha coinvolto un team di giovani talenti palermitani con competenze nel ramo informatico e del digital marketing.

Il lancio di morettino.com, insomma, è il naturale proseguimento di 100 anni di lavoro e di amore per la propria terra. E coerentemente con questa sua filosofia aziendale, anche Caffè Morettino si unisce all’appello di acquistare prodotti locali lanciato dai piccoli imprenditori e commercianti siciliani per salvaguardare le tante eccellenze gastronomiche di questa regione e incentivare i siciliani a dare un contributo sia simbolico che concreto a tutte quelle realtà che a lungo hanno investito per potenziare il tessuto economico dell’Isola.

