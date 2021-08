L'emancipazione dei ragazzi passa anche attraverso servizi formativi d'eccellenza

Offrire una valida formazione è fondamentale per consentire a tutti i ragazzi di sviluppare la propria autonomia. Ciò vale sia per i soggetti normodotati che per quelli con bisogni educativi speciali e disabili

Per poter fornire ad un individuo gli strumenti utili ad affrontare con consapevolezza la realtà che lo circonda, è importante garantirgli un bagaglio culturale adeguato.

In questo, la scuola ha un ruolo fondamentale: offrire una valida formazione, supportare gli studenti nello sviluppo del pensiero critico, stimolarne la curiosità, promuoverne l’autonomia è, infatti, un percorso che si protrae durante tutto il corso della vita, ma pone le sue solide basi già in tenera età.

La scuola è quindi fondamentale sia per fornire nozioni che per aiutare i ragazzi ad aprire la propria mente verso il mondo circostante, supportandoli nella creazione di un bagaglio culturale e umano.

Ogni bambino, ogni ragazzo, ha quindi diritto di ricevere una formazione di elevato livello, capace di arricchirlo e supportarlo nell’acquisizione di competenze spendibili in ambito lavorativo e capacità sociali necessarie per confrontarsi con gli altri in maniera serena.

Questo è valido sia per i normodotati che per i ragazzi con bisogni educativi speciali e disabili.

Emancipazione, professionalizzazione e autonomia

Yellow School si propone di promuovere e stimolare le autonomie personali dei soggetti con disabilità, agevolando il processo di emancipazione dal nucleo familiare.

Ciò viene effettuato attraverso servizi formativi d’eccellenza, tenuti da professionisti nel settore di competenza.

L’Accademia è inclusiva ed è aperta a tutti: sono presenti anche soggetti normodotati, proprio per poter offrire un ambiente eterogeneo.

Al centro di tutto sono posti gli studenti: l’offerta formativa, molto ampia e variegata, è infatti pensata per garantire, ai ragazzi, sia un arricchimento culturale che una formazione ad ampio raggio, nonché abilità spendibili nel mondo del lavoro.

In questo modo, si vuole supportare i ragazzi nell’inserirsi nella società da protagonisti e in maniera attiva.

Yellow School è, infatti, attenta alle inclinazioni individuali, per questo prevede corsi di base per tutti e corsi specializzanti per i ragazzi più inclini al lavoro.

Servizi formativi interessanti e coinvolgenti

Il programma è vario e coinvolgente, organizzato in maniera flessibile e articolata, così da tenere vivo l’interesse degli studenti.

Le mattinate, alla Yellow School, sono infatti ricche e stimolanti.

Sono ben 16 le materie proposte, il cui apprendimento viene strutturato in maniera particolare; non si tratta della classica lezione frontale “docente-alunni”, per questo è più corretto parlare di “laboratori”.

Ecco alcune delle materie proposte:

Laboratorio di teatro tenuto da Chris Clun, comico e youtuber

tenuto da Chris Clun, comico e youtuber Laboratorio di giornalismo con Andrea Perniciaro, direttore di PalermoToday

con Andrea Perniciaro, direttore di PalermoToday Laboratorio di comunicazione e strategie comunicative tenuto da Alessandro Amato, direttore degli studi televisivi TRM

tenuto da Alessandro Amato, direttore degli studi televisivi TRM Lezioni di Capoeira tenute dal Maestro Diony Manchado

A ciò, si unisce tanto altro sport, organizzato e svolto in collaborazione con l’ASD Baskin di Palermo.



Per rendere l’offerta formativa sempre più completa, il team di Yellow School si è impegnato, al fine di implementare la proposta mattutina con corsi pomeridiani, che aderiscono alla filosofia dell’Accademia.

A partire da settembre, quindi, inizieranno anche i corsi di potenziamento di:

Doposcuola specialistico

Laboratorio di canto

Laboratorio di teatro

Supporto alla preparazione agli esami di stato per ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali

per ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali Sport e difesa personale

Parent training e counseling per genitori e famiglie

Un'occasione di arricchimento per i ragazzi e le relative famiglie.

Per iscrizioni e informazioni, è possibile compilare il form presente sul sito.

In alternativa, si può inviare una mail all’indirizzo info@yellowschoolpalermo.it o chiamare il numero

392-6651688.