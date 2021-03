Sapori mediterranei e location unica: un ristorante fa rivivere una storica tonnara

Andare al– e lo abbiamo imparato tutti sulla nostra pelle in questi mesi di chiusure, asporto e servizi delivery – non risponde meramente a un bisogno gastronomico. Al contrario, pranzare o cenare fuori di casa, possibilmente nella cornice di un locale suggestivo, è un'in cui il gusto è sempre accompagnato da stimoli di natura diversa.

E affinché questa esperienza sia unica e indimenticabile, è necessario che ogni singolo elemento sia curato nel minimo dettaglio: sapori prelibati e legati a uno specifico territorio, servizio al tavolo attento e impeccabile, location speciale capace di ricreare un’atmosfera magica.

Zaharaziz: una sintesi tra cultura e sapori



Certo, la compresenza di tutti questi fattori non è scontata: talvolta a un menù eccezionale fa da contraltare una location non all’altezza, altre volte invece può essere la proposta culinaria del ristorante il punto debole. Tuttavia, cercando con attenzione è possibile trovare l’oggetto dei propri desideri gastronomici. Un esempio? Il ristorante Zaharaziz.

Posizionato all’interno dell’affascinante Tonnara Florio – edificio storico in stile neogotico nel cuore del quartiere Arenella di Palermo –, Zaharaziz è un vero e proprio tempio del relax e del gusto.

Nell’atmosfera magica di una location incantevole in riva al mare – in cui è possibile respirare la storia secolare e ricca di tradizione della Tonnara Florio – Zaharaziz propone un percorso del gusto che si snoda attraverso i sapori tipici della cultura siciliana rivisitati in chiave moderna.

Una sintesi rilassante e riuscita, quindi tra storia, cultura, tradizione, natura e cucina. E il tutto all’insegna della genuinità: l'intero il menù, infatti, è preparato con ingredienti freschi di giornata.

Ampi spazi e tavoli distanziati: un occhio di riguardo per la sicurezza

Grazie agli ampi spazi della Tonnara Florio, inoltre, Zaharaziz è in grado di garantire ai propri clienti la massima sicurezza: tutti i tavoli sono debitamente distanziati nel pieno rispetto delle normative anti-covid al fine di restituire ai commensali quella spensieratezza scevra da preoccupazioni legate alla tutela della propria salute.

Zharaziaz, insomma, grazie al connubio tra sole, mare, sapori mediterranei, storia e una location senza rivali è il posto giusto per ricominciare a guardare con ottimismo al futuro, nella speranza di tornare presto a una normalità che potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo.