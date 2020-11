Riparazioni gratis per i bisognosi e servizi low cost per tutti: ecco i "tecnici del sorriso"

Il sorriso di un bambino appaga più di qualunque cosa, così come gli occhi riconoscenti di un papà in difficoltà. Lo sanno bene le anime di Tecnoservice Sicilia, azienda nata nel 2018 per volontà di due imprenditori, con una filosofia ben precisa: curare e soddisfare i clienti prima di tutto.

"Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato", diceva Esopo. E sembra proprio tratto da una delle sue favole il racconto di Oscar Sconziano e Piero Papa, i due giovani che in un momento difficile come quello del lockdown hanno voluto fare qualcosa di concreto per tutte quelle famiglie che hanno accusato i colpi di una crisi senza precedenti, almeno in questo secolo. Con i loro ferri del mestiere, hanno così varcato le soglie di quelle abitazioni in cui i piccoli problemi di vita quotidiana, trascurati nel tempo e incrementati da entrate incerte, sono diventati ancora più difficili da gestire tra le mura domestiche in periodo di pandemia.

Dagli interventi idraulici a quelli elettrici, passando per le piccole manutenzioni e le sanificazioni, mai così importanti come durante l'epidemia da Covid-!9. Tanti piccoli grandi gesti che costituiscono alcuni dei servizi forniti ogni giorno dalla squadra di Tecnoservice Sicilia. Alla base di tutto un mission: dare serenità a ogni privato o azienda, convogliando sotto un'unica realtà tutto ciò che può servire nella gestione delle case o di qualunque immobile. Stop, dunque, alla ricerca continua di una persona che si occupi del cambio delle prese elettriche, di un'altra che sappia aggiustare quel tubo che perde acqua da troppo tempo ormai e di un'altra ancora che riesca a realizzare la stanza dei tuoi sogni, con tutte le accortezze che solo un professionista sa mettere in campo. L'azienda guidata da Oscar e Piero pensa a tutto questo e oltre, con i suoi 27 collaboratori.

E se gestire tutto ciò nella quotidianità non è mai semplice anche in momenti "normali", il team ha pensato anche a questo attraverso un servizio di prevenzione, cui è stato dato il nome di "Semplificati", che convoglia dieci piccole accortezze da gestire ogni 6 mesi. Dal controllo dei flessibili alla pulizia dei filtri dei condizionatori e della tubazione: il tutto nello spirito imprenditoriale alla base della ditta, attraverso servizi low cost alla portata di tutti.

Ma come si sopravvive a una crisi come quella del lockdown? La parola chiave di tutto è "elasticità". "Sopravvivere - racconta Oscar - non è esattamente il verbo che più mi appartiene. La mia storia lavorativa e le persone importanti mi hanno sempre insegnato che è molto più utile imparare a gestire i duri colpi della vita piuttosto che essere campioni nel darli. Siamo un popolo che crea tanto e mantiene poco, la storia ce lo insegna. Il segreto oggi è stare al passo con i tempi. Tanti imprenditori restano radicati alle loro idee e ai loro prodotti ma il mondo oggi cambia in fretta e noi dobbiamo essere pronti a cambiare insieme a lui".

E in questo spirito di cambiamento e di adattamento alle "intemperie della vita", questi veri e propri tecnici del sorriso hanno già pensato a un nuovo progetto per premiare e dimostrare riconoscenza a tutti i clienti che li scelgono ogni giorno. Una tessera fedeltà con uno sconto del 25 per cento su tutti i servizi e con il primo intervento nel giro di 12 ore. "Sappiamo quanto sia importante la tempestività in alcuni casi. Questo è il nostro modo per dire grazie a chi ci ha scelti. I calcoli, i conti, le trattative si fanno nei momenti rosei e sereni ma quando il 90 per cento della popolazione è realmente a terra non ci sono speculazioni da fare. Bisogna aiutare, nei limiti del possibile".

Per maggiori informazioni chiama il numero verde Tecnoservice Sicilia al numero 800 911 712.