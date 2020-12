Quest’anno scopri un Natale diverso con un profumo speciale

Il giorno di Natale è sempre più vicino e ci si destreggia nella preparazione della festa che, quest’anno, sarà un po’ diversa dal solito. Nonostante ciò, si cerca di mantenere alto lo spirito natalizio, dedicandosi agli aspetti più piacevoli e gioiosi.

Già si iniziano ad approntare i pranzi e le cene, selezionando accuratamente le pietanze con cui imbandire la tavola. Ci si attiva anche nella scelta di ciò che verrà utilizzato per apparecchiare: tovaglia a tema, piatti abbinati, bicchieri, portatovaglioli...nulla è lasciato al caso.

Si cerca di rendere la casa il più accogliente e festosa possibile, addobbandola con decorazioni scintillanti. Festoni brillanti, lucide palline e luci colorate fanno capolino ovunque.

Anche le candele fanno la loro parte, offrendo un’illuminazione soffusa che rende l’ambiente più “avvolgente”.

Poi, per dare un tocco di classe alla casa, si può diffondere un profumo per ambienti dedicato al periodo, magari che abbia qualche nota agrumata o al sentore di cannella.



Inoltre molte persone sono ancora alle prese con pacchi, pacchetti, ordini e acquisti di regali.

In effetti, non tutti hanno finito di scegliere i doni adatti alle persone care, ma stanno ancora cercando la soluzione più adeguata ai gusti di ognuno.

Offrire un regalo, infatti, è sempre un gesto gentile e di affetto, che testimonia l’attenzione e l’aver pensato, specificatamente, alla persona che lo riceverà.

Per questo, non ci si accontenta di una scelta superficiale, ma si desidera donare qualcosa di speciale.

Profumo artigianale, un regalo speciale

Un regalo davvero originale potrebbe essere un profumo; non il “solito” profumo, bensì uno fatto su misura, che possa rappresentare appieno la personalità di chi lo riceverà.

Esistono, infatti, delle aziende che si occupano di creare profumi ed essenze ancora in maniera tradizionale, miscelando sapientemente solo oli essenziali di prima scelta.



È il caso di La Profumoteca, il marchio di vendita al dettaglio dell’affermata fabbrica palermitana di fragranze artigianali.

Azienda a conduzione familiare, dal 2006 coltiva la passione per le fragranze e le essenze profumate, miscelate da mani capaci per ottenere risultati unici.

La produzione dei profumi è completamente artigianale e, nonostante l’elevata qualità dei prodotti, i prezzi proposti sono davvero competitivi.