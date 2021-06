Oro, argento, gioielli e monete: grazie a un negozio vendere i propri oggetti di valore è un vero affare

Come risaputo, ilcapace di mantenerepiù a lungo la propriadi mercato è l’: a fronte di una richiesta pressoché continua, ildi questo metallopraticamente mai al di sotto di una certa soglia.

Per questo motivo, se si ha bisogno di liquidità in tempi brevi – se non immediati – la soluzione migliore è rivolgersi a realtà specializzate nella compravendita dell’oro, sia per ottenere subito la liquidità di cui si ha bisogno, sia per vendere questo metallo a un prezzo allineato al vero valore di mercato.

Prezzi giusti e professionalità

A Palermo uno di migliori interlocutori sulla piazza è AFFARINORO, una rete di negozi sparsi per il capoluogo siciliano e che offrono un servizio di compravendita dell’oro e di altri oggetti di valore.

Oltre all’oro, infatti, possono essere venduti – o scambiati – oggetti preziosi come le monete antiche, orologi, gioielli, orecchini, argento, diamanti, rubini, smeraldi, corallo, palladio e molto altro.

E sopratutto al prezzo giusto: nei negozi di AFFARINORO tutte le quotazioni sono controllate in tempo reale da computer e mostrate in trasparenza ai clienti prima di pesare gli oggetti. Grazie a questa procedura, chi vende è messo nelle condizioni di essere certo della correttezza della propria scelta e di valutare in modo giusto il possibile valore dell’oggetto.

La preparazione e la qualifica del personale della catena dei negozi palermitani, infine, garantiscono al cliente la massima serietà durante tutte le fasi di contrattazione e di valutazione dell’oggetto della compravendita.

Un nuovo negozio

Ma come funziona la compravendita? Innanzitutto il cliente deve esibire un documento di identità così da garantire che l’oggetto al centro della transazione non provenga da traffici illeciti. A questo punto, riceverà dal proprietario del negozio una ricevuta per la vendita del prodotto che certifica la presa in carico dell’oggetto e il pagamento – immediato – in contanti, tramite assegno o bonifico bancario.

Competenza, professionalità e affidabilità: grazie a queste qualità maturate sul campo, AFFARINORO è uno dei migliori interlocutori per la compravendita di oggetti preziosi ed è sempre più presente nella regione. La rete di AFFARINORO si è infatti allargata con un nuovo punto vendita in via Antonio Salinas, 10 a Palermo, con orario continuato 9:00 - 19:00.