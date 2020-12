I desideri degli stili di vita palermitani sotto una nuova luce (al tungsteno e a led)

Dal tungsteno al led, una storia lunga un secolo quella dell'illuminazione delle case dei palermitani che la famiglia Strano, con i suoi 75 anni di attività, ha attraversato e conosce bene. Dopo le aperture a Catania e ad Agrigento, ha voluto così portare tutte le sue conoscenze nel palermitano, con un nuovo showroom d'effetto già dalle vetrine. Un salone che sembra una galleria d'arte contemporanea, in cui nulla è lasciato al caso. La luce innanzitutto. Al civico 73 di via Galilei apre il nuovo store dedicato al mondo del bagno, proprio accanto al Light division, rivolto appunto all’illuminotecnica - al quale è stato fatto un’eccellente restyling. Entrambi gli spazi sono stati curati da Gad - Studio Gianuario Architettura&Design.

A dare la prima luce all'azienda di famiglia è stato nonno Roberto tre quarti di secolo fa nel settore delle forniture elettriche ed elettro-industriali. Giunta oggi alla sua terza generazione, grazie alla voglia e allo studio costante di Roberto, Dario e Giorgio, la Strano spa intende guardare al futuro, esplorando nel dettaglio le esigenze dei clienti con una certezza: non si può offrire oggi solo la scelta di materiali ma è necessario individuare ciò che i clienti desiderano nel loro stile di vita.

Una sfida doppia in tempi difficili come quelli del Covid ma che i fratelli Strano vogliono percorrere con una consapevolezza: se tutti sono ormai abituati a comprare online, i consigli e la consulenza di occhi e mani esperte fanno sempre la differenza. Gli showroom sono allestiti per incontrare le esigenze sia di clienti privati che di architetti ed enti pubblici. L’assistenza post vendita e la consulenza progettuale specializzata sono i punti di forza.

E se l'argomento chiave di questi giorni nelle case di tutti è il Superbonus 110%, H2o pensa proprio a fornire tutti quegli interventi di illuminotecnica per persone fisiche e imprese che permettano di accedere alle agevolazioni previste del Decreto Rilancio. Ricercare, dunque, la comfort zone dei palermitani ma anche di tutti i clienti della Sicilia occidentale senza perdere mai di vista innovazione, efficienza energetica, estetica e sicurezza. Per farlo H2o, grazie al supporto dell'ufficio progetti, ha pensato di far provare ai clienti una vera e propria simulazione ambientale di case, uffici o persino centri commerciali perché nulla sia lasciato al caso e per trovare soluzioni efficaci e moderne, integrate con sistemi di gestione all'avanguardia.

"Abbiamo ancora tanta voglia - dicono Roberto e Giorgio - di proseguire e arrivare magari alla quarta generazione. Le avversità come quelle del Covid non sono un freno ma una spinta per riflettere su dove siamo e dove vogliamo arrivare per continuare, con maggiore forza, a fare gli investimenti che stiamo facendo".