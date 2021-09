Come scegliere la moto più adatta per fuggire dal traffico

I biker lo sanno, le due ruote non sono solo un mezzo di trasporto ma uno stile di vita. Ma come si fa a capire qual è la moto più adatta alle proprie esigenze? Salite in sella con noi...

Il senso di libertà, la brezza che ti accarezza il viso, la possibilità di superare i propri limiti, la voglia di vita che senti solo in sella alla moto. Con un quid in più, la possibilità di svincolarsi dal traffico palermitano e andare ovunque. Chi va sulle due ruote lo sa, la moto non è solo un mezzo di trasporto ma uno stile di vita. In mare, in montagna, in città. I veri biker lo sanno: non importa dove vai né quanto impieghi, il tempo non lo misuri col ticchettio delle lancette ma dalla strada percorsa. E tutto il resto non conta.

Se poi sei in sella a una Ktm Adventure, in cui nulla è lasciato al caso, dal telaio al motore, dal design all'elettronica, non puoi davvero desiderare di più. Ne abbiamo parlato con i consulenti di Amar, veri esperti del settore con sede in via Giuseppe Sciuti 166, che ci hanno fatto conoscere il mondo Ktm e provare l'adrenalina di sfrecciare sulle curve di Monte Pellegrino. Come è andata, ve lo facciamo scoprire in questa video-intervista... noi intanto vi diamo qualche dritta sui modelli tra cui potete scegliere per la vostra avventura.

Partiamo dalla Ktm 1290 Super Adventure, una moto pensata per i terreni più impervi grazie alle sue prestazioni ai vertici della categoria. Lei è davvero capace di piantare la sua bandierina in ogni luogo della Terra. Per chi cerca leggerezza e sportività, la scelta perfetta è la Ktm 890 Adventure. Insieme a lei si può davvero andare all'esplorazione, su asfalto e non. Guidabilità, adattabilità e una tecnologia tutta incentrata sul pilota, per affrontare al massimo ogni viaggio, sia su strada che off road.

Spirito ribelle? Voglia sfrenata di avventura? Basta pensare, affidatevi subito alla nuova Ktm 390 Adventure, una enduro compatta monocilindrica dal carattere sportivo ma con un equipaggiamento completo. Bellezza, sicurezza, comfort e innovazione per non farsi mancare nulla.