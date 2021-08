Cultura e sapori: una storica torrefazione di Palermo in prima linea per la valorizzazione del territorio siciliano

In queste settimane milioni di– e non solo – si sono spostati e si sposteranno da un punto all’altro dello stivale per visitare i tantissimipresenti nel nostro paese. E per conoscere al meglio questi territori e le loro, non c’è modo migliore delintensamente ammirandone le bellezze, approfondendone la, approcciandone lae sperimentandone i

Alla scoperta della Sicilia grazie al caffè

Proprio ponendosi l’obiettivo di restituire ai visitatori e agli stessi abitanti della Sicilia una simile esperienza a 360°, Caffè Morettino – storica torrefazione artigianale di Palermo che ha da poco celebrato il proprio centenario – ha lanciato il progetto “I Caffè di Sicilia”.

Di che cosa si tratta? “I Caffè di Sicilia” è un metaforico Grand Tour del gusto che si snoda attraverso le bellezze architettoniche e naturali dell’isola – e che include diverse tappe siciliane del celebre “Viaggio in Italia” di Goethe – per valorizzare l’unicità della regione: attraverso una selezione di caffè composta esclusivamente da miscele di caffè artigianale macinato fresco – acquistabili sul sito della torrefazione morettino.com o nei bookshop dei principali siti culturali dell’isola –, Caffè Morettino ricrea un percorso di sapori che rispecchia la ricchezza e le peculiarità del territorio siciliano.

Ciascuna miscela creata dai mastri torrefattori di Morettino conduce – con il proprio sapore e profumo – la mente del consumatore al luogo a cui è dedicata: aromi di sesamo e marmellata di agrumi contraddistinguono la miscela dedicata ai Quattro Canti, le note di mandarino tardivo della Conca d’oro sono il tratto predominante di quella dedicata al Duomo di Monreale e così via.

Un’iniziativa per raccontare l’identità dell’isola ai visitatori, ma anche per farla riscoprire ai siciliani stessi: il progetto “I Caffè di Sicilia” racconta un’identità che va riscoperta, con coraggio e spirito di appartenenza. Tornare all’essenza, ad un concetto di bellezza condivisa, attraverso la preservazione del patrimonio culturale di questa terra.

Un progetto culturale a 360°

Ma c’è di più: "I Caffè di Sicilia”, infatti, è un progetto culturale sperimentale di ampio respiro, che pone al centro i principali attrattori culturali dell’Isola. Il progetto coinvolgerà nei prossimi mesi il Museo del caffè e la Scuola del caffè Morettino attraverso iniziative e percorsi didattici e ricettivi, che prevedranno la collaborazione degli Assessorati alle Culture e alle Attività produttive del Comune di Palermo.

Frutto del fitto dialogo intessuto negli anni da Caffè Morettino con le istituzioni culturali della regione – come la Fondazione Teatro Massimo, la Fondazione Federico II e Coop Culture –, “I Caffè di Sicilia” è la riprova del credo della storica torrefazione palermitano, da sempre impegnata nella promozione della cultura locale.

E al fine di dare concretezza a questo ambizioso progetto, Morettino destinerà parte del ricavato dalla vendita dei Caffè di Sicilia alla creazione di alcune borse di studio per la Massimo Kids Orchestra – l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo – e a diverse iniziative culturali sul territorio.