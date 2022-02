Che sapore ha un vero hamburger americano "made in Palermo"?

Abbiamo chiesto ad alcuni palermitani cosa significa per loro mangiare un buon hamburger. La risposta? Gustare un prodotto di qualità in un posto carino e tranquillo

Un goloso angolo d'America a Palermo. Il sapore dei veri hamburger americani ma declinati alla siciliana. C'è chi dice che tutte le cose belle della vita entrano in un panino... se poi questo ha il sapore e la morbidezza del vero bun del Nuovo Mondo, non si può davvero desiderare di più.

L'hamburger è considerato senza dubbio tra i piatti da fast food più famosi al mondo, tant'è vero che Stati Uniti e Germania se ne contendono le origini. Abbiamo, però, chiesto ad alcuni palermitani cosa significa per loro mangiare un buon hamburger. La risposta non ha incertezze: saziarsi, gustare un prodotto di qualità in un bel locale in cui divertirsi con gli amici. E se vi dicessimo che esiste un posto in cui si ha la possibilità di mettere insieme la rapidità di un fast food con la bellezza di trascorrere una serata in allegria e tranquillità? Se pensate sia impossibile, vi portiamo a conoscere Hamericano!

Hamburger di qualità Made in Palermo

Hamericano è, infatti, l'hamburgeria che unisce il concept americano alle esigenze dei siciliani. In primis mangiare prodotti di qualità. La carne scelta è infatti frutto di una partnership con Fileni, il top in Italia. Questa viene "smesciata" su una piastra per eliminare la parte di aria e acqua in eccesso, e condita con materie prime a chilometro zero.

In cucina, così, si trovano solo burger home made, preparati ogni giorno e acquistabili nella formula single, double e triple da 100, 200 e 300 grammi. Nessun prodotto viene mai congelato e ogni cliente può vedere come viene preparato il proprio panino, grazie a una cucina a vista. Il taglio “a freddo” del prodotto, inoltre, non altera gli acidi grassi insaturi della carne.

E' inoltre possibile ordinare da Hamericano attraverso la piattaforma UberEats con il codice sconto PALERMOTODAY30.