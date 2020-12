Quando 110 controlli ti possono far vivere senza preoccupazioni

Sicurezza, affidabilità e convenienza. Sono le parole chiave per chi vuole acquistare un'automobile usata. Scegliere quella giusta per i palermitani, però, non deve essere un compromesso. Dal modello alle caratteristiche tecniche, passando per le prestazioni e gli equipaggiamenti di ultima generazione, sono tante le specifiche che rendono una vettura diversa dall'altra e adatta per ogni tipo di esigenza. Quali sono le cose da sapere, dunque, per scegliere l'auto giusta? Ce le raccontano il direttore marketing di Auto System Gabriele Lo Cascio e uno dei tre Amministratori Delegati di Auto System Antonio Provenzano.

Un'auto usata deve essere pronta, innanzitutto, per fare ancora una volta strada, senza pensieri e preoccupazioni. Ecco perché comprare una vettura certificata, che abbia superato tanti controlli è una garanzia. Per stare sereni e sicuri e fare davvero una scelta conveniente occorre, ovviamente, affidarsi a mani esperte. Das WeltAuto - Auto System di viale Regione Siciliana Nord Ovest 6855 offre una vasta gamma di auto di seconda mano quasi pari al nuovo.

Nello specifico sono ben 110 i controlli che vengono effettuati su ogni vettura usata: dalla verifica dello stato di usura delle gomme a quella dei più avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, passando dai test sulle parti meccaniche e l'impianto frenante. Tutti i veicoli sono certificati e garantiti e includono modelli da 0 a 7 anni di vita e da 0 a 150.000 km. Il tutto non solo dei marchi di cui Auto System è partner ufficiale, Volkswagen, Seat e Škoda, ma con la possibilità di scegliere numerosi altri brand di livello, per poter accontentare i gusti di ogni cliente.

Ma non è tutto. Auto System offre infatti a tutti i clienti la possibilità di prenotare il proprio giro di prova per essere davvero certi del proprio acquisto. Chiavi in mano, tutte le vetture godono di numerosi servizi post vendita: un check up gratuito a sei mesi dalla consegna, un servizio di assistenza stradale 24 ore su 24, la possibilità di usufruire di una vettura sostitutiva, con garanzia europea fino a 24 mesi e polizza furto/incendio/Kasko Volkswagen Bank con valore a nuovo a speciali condizioni. Insomma, Auto System si occupa dei 110 controlli, per i clienti restano zero preoccupazioni.