Come migliorare la propria casa: il primo passo è sostituire i vecchi infissi

Chi lo dice che il design non possa andare di pari passo con il comfort? E che prodotti in grado di garantire protezione non possano essere esteticamente piacevoli e armoniosi? Il filo rosso intorno a cui ruota tutto è la qualità. Se è vero, per dirla con Oliver Wendell Holmes, che la "casa è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori", crearla in base ai nostri desideri è allora assolutamente indispensabile. Cos'è il proprio nido se non un porto sicuro in cui ogni giorno non vedi l'ora di approdare...

Lo sa bene Giuseppe Paterna, amministratore unico di Fortezzza, la storica azienda che dal 1980 e da tre generazioni protegge le case dei palermitani con potenti sistemi di blindatura. Ma non solo. La ditta è, infatti, anche un punto di riferimento nell'installazione di porte per interni e infissi esterni, attraverso un'ampia gamma di marchi capaci di soddisfare ogni gusto. Ma il ventaglio di offerte targate Fortezzza si è ampliato ulteriormente, con una sfida doppia in tempo di Covid. Al civico 14 di via Camillo Randazzo, ha preso vita un nuovo showroom a vista, pensato per rispondere alle esigenze e alle richieste di prodotti sempre più performanti e all'avanguardia giunta da parte di tecnici, architetti e progettisti con cui Fortezzza collabora da anni.

Ma quali sono gli elementi che rendono una casa veramente di qualità? A fare chiarezza è proprio Paterna: "Il mix perfetto è dato da infissi che possano garantire prestazioni di carattere termo-acustico elevate - spiega -, la protezione con sistemi di sicurezza e la progettazione degli interni e degli arredi che sappiano rispecchiare le esigenze di chi andrà a vivere gli spazi domestici". Nella scelta degli infissi più adeguati alle esigenze dei clienti, Fortezzza offre diverse soluzioni sia estetiche che di materiale. Tra le tipologie di infissi, che saranno installati da personale altamente qualificato e interno all'azienda, è possibile trovare gli infissi a battente, a vasistas, quelli di tipo scorrevole traslante o alzante e gli infissi a libro. Il materiale può essere unico o misto: gli infissi possono essere di solo legno, Pvc o alluminio, o misti alluminio-legno e legno-alluminio.

Perché tanta attenzione ai serramenti? Perché scegliere quelli giusti è indispensabile per evitare la dispersione del riscaldamento domestico in inverno e dell'aria condizionata in estate. Infissi ottimali possono avere, infatti, forti impatti sui consumi, sulle spese e sulla qualità della vita. Per non parlare, poi, dell'importanza di avere un ambiente insonorizzato se si vive, ad esempio, in zone molto trafficate e rumorose. Chi ha un giardino può scegliere per l'outdoor un ambiente a giorno, con ampie vetrate e pergole bioclimatiche, per sfruttare al meglio anche la luce, che in una terra come la Sicilia è il non plus ultra. La scelta migliore è sempre quella di affidarsi a veri professionisti del settore. Proprio come Fortezzza, "la sicurezza con tre zeta".

Stile, eleganza e prestazioni, garantiti con due anni di manutenzione. Se ciò è poi condito dalla possibilità di fruire dei bonus statali per l'efficientamento energetico, come il bonus 110% e quello ristrutturazione con lo sconto in fattura del 50%, non ci sono davvero più scuse. "I bonus - aggiunge e conclude il Ceo di Fortezzza - stanno dando grande spinta al settore. Per entrambi ci occupiamo di tutti gli oneri amministrativi relativi alle comunicazioni, non lasciando mai da solo il cliente". Davvero mai.