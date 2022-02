Comitato esistono i Diritti, approvata mozione legalizzazione canapa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Approvata dal consiglio comunale di Palermo la mozione del comitato esistono i Diritti Transpartito Fuori ma dentro il palazzo a prima firma Fausto Melluso sulla cannabis. Sentiamo di ringraziare tutti i consiglieri che hanno scelto di dare una segnale concreto sul tema della legalizzazione delle droghe leggere, con il solo voto contrario del consigliere Mimmo Russo, hanno votato la mozione Cesare Mattaliano Barbara Evola Valentina Chinnici Katia Orlando, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Massimo Giaconia, Paolo Caracausi, Claudia Rini e anche i Consiglieri comunali Sabrina Figuccia e Alessandro Anello.

Abbiamo iniziato due anni fa insieme al consiglio comunale un percorso di condivisione con la campagna IoColtivo Meglio Legale lanciata dall’Associazione LucaCoscioni proseguendo un cammino giá tracciato dal comitato con una mozione approvata nel 2016 e proposta dall’allora consigliere e oggi Copresidente Alberto Mangano a cui era seguita una lettera del Sindaco Leolica Orlando ai Presidenti di Camera e Senato Boldrini è Grasso, a cui ci auspichiamo dopo l’importante rilavorato di ieri segua adesso una identica lettera a Fico e Casellati per una pronto impegno delle due camere a un serio impegno sulla legislazione del tema che liberalizzi definitivamente la Cannabis.

In concomitanza alla attivitá di proposta di oltre cento parlamentari e sopratutto nell’approssimarsi della campagna per il sì al referendum Cannabis legale, dopo la straordinaria raccolta firme, che in meno di una settimana ha visto oltre 1milione di cittadini firmare digitalmente per un superamento delle restrizioni di legge alla canapa, il voto e l’esisto positivo della mozione comunale del comitato Esistono i Diritti Transpartito è significativa di una volontá rappresentativa che in sintonia con le volontá dei cittadini puó e crediamo debba arrivare a segnare con un buon fine, una bella pagina di lotte civili che da oltre quarant’anni attraversano il paese e la Cittá di Palermo.