La palermitana Carmela Rizzuti si aggiudica il secondo posto ai Best photography awards

La fotografa palermitana Carmela Rizzuti si aggiudica il secondo posto ai Best Photography Awards nella categoria "fashion" sezione fotografi professionisti. "I Best Photography Awards sono lieti di annunciare i vincitori delle categorie e i vincitori del Gran Premio 2023-24 per le sezioni professionale e amatoriale. La giuria professionale ha lavorato duramente per individuare i vincitori in ciascuna delle categorie previste, nonché per determinare i Grandi Vincitori delle due sezioni. Al concorso hanno partecipato migliaia di fotografi provenienti da più di 120 paesi. Ringraziamo ogni fotografo per aver partecipato al concorso e ci congratuliamo con voi per i vostri risultati! Continua a conquistare nuove vette e fissa i momenti incredibili!" (La Squadra dei premi Best Photography Awards). È con questo comunicato che la fotografa palermitana Carmela Rizzuti ha saputo di essersi aggiudicata il secondo posto ai Best Photography Awards nella categoria "fashion" sezione fotografi professionisti.

I riconoscimenti dei Best photography awards sono i premi di fotografia artistica e professionale più ambiti e tra più importanti al mondo ai quali aspirano tutti i fotografi professionisti e gli artisti della fotografia. I Best photography awards sono costituiti da un gruppo di fotografi e galleristi internazionali con la mission di individuare, scoprire, premiare e presentare alla comunità dell’arte creativa, al mondo dell’arte, ai galleristi e alle più importanti aziende di moda e fashion del mondo, i fotografi di talento ritenuti dai Bpt tra migliori a livello internazionale.

Ogni anno i Bpa organizzano un concorso suddiviso in due sezioni: Professionale e Amatoriale. La peculiarità del concorso fotografico Bpa, con la collaborazione delle più importati gallerie del mondo, di riviste e festival fotografici, è la scoperta e la promozione di artisti di talento e l’assistenza nella divulgazione della fotografia artistica e di qualità in tutti i paesi del mondo Ogni anno la giuria del concorso, composta da grandi e riconosciuti professionisti del settore, lavora duramente per selezionare e premiare i migliori talenti che risulteranno i vincitori in ciascuna delle categorie previste dal concorso. Al concorso Bpa 2024 hanno preso parte migliaia di fotografi in rappresentanza di più di 120 paesi.