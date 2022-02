Screening al liceo Failla Tedaldi di Castelbuono, l'Esercito in campo con l'Asp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione dell’infezione da Sars Cov-2, grazie alla collaborazione dell’Asp di Palermo e all'Esercito italiano, si è svolta l'operazione Athena - voluta dal commissario generale Francesco Paolo Figliuolo - per tracciare rapidamente i casi positivi nelle scuole ed aiutare gli Istituti nel non facile compito di gestione delle quarantene. Tanti i ragazzi coinvolti. Sono stati effettuati circa 70 test rapidi tra personale e studenti.

Si è svolto venerdì 25 febbraio 2022, per l’intera giornata, presso l’auditorium del Liceo Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono, lo screening dedicato agli studenti delle classi dove risulta essere stato attivato un protocollo Covid per riscontro di casi di positività. "Un'iniziativa - dice il preside Alberto Celestri - volta a monitorare l’andamento della pandemia, soprattutto in ambito scolastico, verso cui l’attenzione posta è sempre stata massima proprio per garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai nostri studenti e genitori che ci affidano il bene più prezioso.