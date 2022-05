Dalla Vucciria all'Arenella fino a Ballarò: ecco la nuova flotta di monopattini in sharing

Voi Technology, azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in Europa, lancia il suo servizio di monopattini in sharing a Palermo, mettendo su strada 500 monopattini Voiager 4 color corallo: il modello di monopattino dotato di frecce direzionali e doppio cavalletto è a disposizione dei cittadini palermitani.

Con il suo arrivo, Voi vuole offrire ai cittadini di Palermo e ai turisti un modo agile, sicuro e sostenibile per muoversi in città grazie a una flotta composta da uno dei modelli di monopattino più innovativi e tecnologicamente avanzati. Grazie a questo servizio di micromobilità innovativo e all’avanguardia, sarà infatti possibile muoversi rapidamente tra i quartieri palermitani, dalla Vucciria all’Arenella, da Ballarò al Foro Italico. Inoltre, per celebrare l’arrivo di Voi a Palermo, tutti gli utenti nuovi potranno beneficiare di 20 minuti gratuiti di corsa.

Palermo è la sesta città in Italia in cui opera Voi, dopo l’arrivo a Roma, Milano, Torino, Reggio Emilia e Modena, a cui si affiancano oltre 80 città di 11 paesi in tutta Europa. Anche nel capoluogo siciliano, Voi Technology intende applicare i propri valori aziendali e la mission di migliorare la vivibilità delle città, in modo sicuro e sostenibile, grazie alla micromobilità elettrica in sharing. L’obiettivo di Voi è di realizzare la “Città in 15 minuti”, un paradigma di sviluppo urbano secondo il quale i cittadini possono accedere a servizi essenziali in circa 15 minuti, supportati dal trasporto intermodale e senza dover ricorrere all’utilizzo dell’auto privata.