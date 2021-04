Nuovi monopattini in arrivo a Palermo: 15 euro di credito in omaggio, gratis lo sblocco corsa

Dopo la presentazione ufficiale, Palermo è pronta ad accogliere il servizio di monopattini in sharing Link, che ha disposto in città 400 veicoli con caratteristiche tecniche uniche. I monopattini, i più sicuri e tecnologici della categoria infatti, sono dotati di pedana maggiorata, sistema a tripla frenata automatica con doppio freno a leva con supporto automatico di freno motore, manubrio più largo e comodo con indicatore sonoro integrato nella manopola, autonomia della batteria più duratura (aumentata fino a 22 giorni), sistema automatico che identifica il funzionamento di luci e freni e software di sicurezza a bordo che esegue più di 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo prima e durante la corsa. Inoltre il monopattino è di una riconoscibile livrea color giallo intenso, più accattivante e catarifrangente.

Fino alla prossima settimana, lo sblocco del veicolo sarà gratuito e la corsa costerà 0,25 centesimi al minuto per attestarsi successivamente a 1 euro lo sblocco e 0,20 centesimi. E’ già previsto un bonus iniziale di 5 euro per tutti coloro che scaricheranno l’app, per la prima volta, all'interno dell'area di noleggio e uno di 10 euro grazie al codice PMO8907 valido per tutti gli utenti, anche quelli già iscritti al servizio. Infine, per tutto il mese di aprile, LINK regalerà un ulteriore bonus agli utenti che decidano di caricare del credito sul proprio account: in base all'importo caricato LINK accrediterà un ammontare pari a 2 o 3 volte la ricarica.