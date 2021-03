Nuovi monopattini in arrivo: la flotta dello sharing su due ruote conta altri 800 mezzi

Nuovi monopattini in arrivo a Palermo. Dott, startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana in sharing operativa in Belgio, Francia, Germania, Polonia e Italia con 16 città, e Wind Mobility, una delle società leader a livello europeo nel settore dei monopattini elettrici in sharing (tra cui Francia, Germania, Israele, Corea del Sud, Norvegia e Islanda) andranno ad integrare la flotta di mezzi cittadini, rispettivamente con 400 monopattini ciascuno.

Quali sono le offerte di Dott

Dott lancia una promo di benvenuto che si chiama "Amunì" ed attiva per tutti i nuovi utenti fino al 30 aprile 2021. Inserendo il codice sconto nella sezione "Promozioni" dell’app ogni nuovo utente registrato potrà effettuare la prima corsa gratuitamente.

Altra offerta degna di menzione è il "Pass sblocchi" (mensile) selezionabile dal menu in app alla voce "Acquista un pass". La promo consente all’utente di avere a 0,99 euro sblocchi gratuiti illimitati per un mese. Al costo di un caffè sarà possibile evitare l’euro di sblocco per 30 giorni e pagare, invece, il solo costo al minuto (0,15 euro).

Le promozioni di Wind Mobility

Il servizio di Wind Mobility viene lanciato grazie a una super tariffa di 0.20 euro al minuto e lo sblocco gratuito. L'offerta abbraccia varie zone della città, tra l'Oreto, l'Albergheria, la Zisa e Borgo Vecchio, senza dimenticare le spiagge di Mondello e l'Arenella.

Il servizio è disponibile scaricando l’applicazione di Wind sugli App store Android o iOS: una volta completata la registrazione e inserito un metodo di pagamento, sarà possibile noleggiare il monopattino. Il sistema iOT presente su ogni monopattino impedirà l’utilizzo fuori dall’area operativa e limiterà parcheggio e velocità in certe aree della città.