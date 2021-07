Estate al risparmio per chi usa il monopattino: nuove promozioni, lo sblocco è gratis

A partire dal mese di luglio, utilizzare i monopattini gialli sarà più conveniente: la società Wind, uno tra gli operatori a Palermo, rinnoverà la promozione che prevede il costo di sblocco a zero anziché 1 euro e introdurrà un abbonamento a 3,99 euro che permette sblocchi illimitati per 24 ore.

Wind proporrà inoltre una serie di abbonamenti, quali: 3.99 euro per corse illimitate di durata 1 ora, 9.99 euro per corse illimitate di 1 giorno e 9.99 euro per un pass che annulla i costi di sblocco per 7 giorni.

Il country manager di Wind, Saverio Galardi, commenta così le novità: "Con l'avvento della stagione estiva, della zona bianca e la fine del coprifuoco, Wind ha deciso di agevolare la mobilità all'interno delle città, promuovendo la mobilità sicura, il distanziamento sociale, incentivando la cittadinanza all'utilizzo del monopattino elettrico per i brevi spostamenti. Il monopattino deve entrare nelle abitudini di mobilità dei cittadini ed è giusto che le tariffe agevolino l'utilizzo quotidiano".

I monopattini di Wind, conosciuti in dieci città italiane per il loro colore “giallo sgargiante”, stanno arrivando anche in nuove città dello stivale e rappresentano uno dei principali operatori del settore. La sicurezza degli utenti, il corretto uso dei mezzi e il decoro urbano sono i pilastri su cui si basa il servizio di Wind che sta conquistando sempre più utenti in virtù della sua comodità e facilità di utilizzo per brevi e rapidi spostamenti in città.