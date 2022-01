Mobilità sostenibile, in città sbarca Free Now: ecco la nuova flotta di monopattini

A Palermo arrivano i monopattini Free Now. La piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, apre il 2022 annunciando l’integrazione in app dei monopattini elettrici Tier, principale fornitore europeo di micro mobilità condivisa. Con l’integrazione del servizio di free floating, gli utenti potranno giovare della mobilità dolce e a zero emissioni anche nel capoluogo siciliano oltre che nelle città di Milano e Roma, e a breve estesa anche a Torino.

L’accordo con Tier, già attivo in oltre 60 città europee, amplia ulteriormente l’offerta targata Free Now andando a consolidare in Italia la sua posizione di fornitore della più ricca e diversificata gamma di soluzioni di mobilità. I cittadini, accedendo alla sezione “2 ruote”, potranno visualizzare direttamente sulla mappa il monopattino più vicino, prenotarlo, sbloccarlo, terminare il noleggio ed effettuare il pagamento senza soluzione di continuità.

Questa integrazione strategica, inoltre, rende ancora più concreta e tangibile la libertà di scelta in ambito di mobilità che il servizio Free Now mette a disposizione dei cittadini, grazie alla disponibilità sull’app del servizio di prenotazione taxi, prenotazione auto in sharing share now, scooter elettrici Cooltra e monopattini Voi Technology.

Gli utenti, infatti, grazie alla vasta disponibilità di mezzi alternativi e complementari offerti da partner come Tier, possono essere liberi di scegliere, a seconda delle personali esigenze di mobilità, di effettuare una corsa in taxi o in car sharing per percorrere una parte del tragitto per poi concludere l’ultima tratta - ad esempio in zona pedonale - utilizzando un monopattino. Il tutto con la massima semplicità e potendo gestire l’intero processo direttamente nell’app Free Now.