I monopattini su Google Maps: al via localizzazione, stima dei costi e orario di arrivo previsto

Una nuova soluzione per pianificare al meglio i percorsi e le brevi distanze a Palermo. Tier, fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, ha annunciato una nuova collaborazione con Google Maps per ampliare la possibilità per tutti di aver accesso a soluzioni di mobilità sostenibile.

Gli utenti saranno infatti in grado non solo di localizzare facilmente i monopattini nelle vicinanze ma potranno anche reperire informazioni utili come la stima dei costi e l’orario di arrivo previsto. Sotto la scheda dei percorsi in bicicletta, gli utenti possono ora trovare il pulsante "Tier". Cliccando sul pulsante, Google Maps mostra i monopattini disponibili più vicini, così come la distanza a piedi e lo stato di ricarica di ogni veicolo. Per iniziare la corsa, gli utenti vengono poi reindirizzati direttamente all'app Tier.

Saverio Galardi, General Manager Italia di Tier, ha dichiarato: "La nostra missione è ridefinire e migliorare la mobilità urbana. Ciò richiede, in gran parte, la realizzazione di collaborazioni rilevanti per rendere maggiormente accessibili soluzioni di mobilità sostenibile e multimodale. Con la nostra presenza su Google Maps, stiamo contribuendo a garantire che gli utenti abbiano accesso alla forma di trasporto che meglio si adatta alle loro esigenze di mobilità quotidiana".