Metodi alternativi per raggiungere la spiaggia: i monopattini arrivano anche a Mondello

Più di 400 mezzi disponibili all’interno di un’area operativa di circa 30 chilometri quadrati targati Helbiz. Sono già più di 12mila le corse effettuate con una media di circa 3,5 chilometri di percorrenza e 15 minuti per corsa per un totale di oltre 82 tonnellate di Co2 risparmiate

Da oggi a Mondello arrivano i monopattini elettrici di Helbiz: più di 400 monopattini disponibili all’interno di un’area operativa di circa 30 chilometri quadrati. La società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: Grnv) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility, arriva anche nella borgata marinara. Così si apre la stagione estiva volta alla mobilità sostenibile.

Chi noleggerà un monopattino elettrico potrà circolare all’interno di un’area operativa di circa 30 chilometri quadrati che comprende tutte le principali zone nevralgiche di Palermo a partire dal centro città. In totale sono circa 400 i monopattini Helbiz attualmente a disposizione di cittadini e visitatori. Da marzo, mese in cui Helbiz ha avviato le sue attività a Palermo, sono già più di 12mila le corse in monopattino effettuate con una media di circa 3,5 chilometri di percorrenza e 15 minuti per corsa per un totale di oltre 82 tonnellate di Co2 risparmiate rispetto al normale traffico veicolare.