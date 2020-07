Nuova Sicilauto presenta Fiat 500 E: è "la prima" city car al mondo completamente elettrica

È la prima city car al mondo ad essere completamente elettrica. Un gioiellino come piace a Fiat, ma altamente efficiente per via della sua natura “green”. A firmare la nuovissima 500E La prima è il gruppo Fca con Fiat, a presentarla in esclusiva, invece, Nuova Sicilauto.

Disponibile sia nella versione cabrio che nella versione berlina, ha un motore di 85 kilowatt che sviluppa 118 cavalli. Ideale per la città, la nuova 500E La prima ha un’autonomia su strada di 320 chilometri in totale. Il “pieno” d’energia si raggiunge in 6 ore - grazie al wall box, la station di ricarica in omaggio a chi acquista il veicolo -, ma in appena 5 minuti può raggiungere fino a 50 chilometri di ricarica.

Interamente prodotta in Italia, al Mirafiori, 500E La prima è completamente nuova rispetto alle sue sorelle a benzina. È più larga, ma anche più lunga, rispettivamente di 6 centimetri, ha un nuovo pianale e infine una carreggiata più ampia (la vettura misura infatti 3 metri e 61). Disponibile in tre colorazioni, dal mineral gray all’ocean green fino al celestial blu – disponibile solo per il mercato francese -, sotto al pianale gode di un parco batteria da 42 kilowatt.

Dotata di sistemi di sicurezza di secondo livello e di un sistema di infotainment di quinta generazione con U-connect5 con schermo cine rama da 10,25 pollici, è stata presentata a Palermo in esclusiva siciliana da Nuova Siciliauto (viale Lazio 173, numero di telefono: 091.8421072). Grazie al face to face un venditore dedicato ha illustrato la ventura ai tanti appassionati del brand Fiat che, da oggi, possono unire la passione per le auto e la moda anche all’amore per un mondo più sostenibile.

La 500E La prima è infatti la prima cabrio elettrica al mondo, primato che fa schizzare nell’olimpo delle automobili mondiali un marchio completamente made in Italy. Grazie agli eco-incentivi statali, infatti, è possibile usufruire di uno sconto di 6.000 euro sul prezzo di listino.