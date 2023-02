"Sui miei passi", la città con gli occhi di Gianni Profeta: mostra fotografica a Belmonte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comunicato stampa mostra fotografica "Sui miei passi". Un percorso iconografico che racconta senza filtri di sorta la strada e la vita che gli scorre attraverso, tempo e anime racchiusi in scatti suggestivi. La città con gli occhi di Gianni Profeta, uno storyteller errante che ha imparato a conoscerne intimamente i luoghi e i protagonisti, la straordinaria ed eterogenea umanità che la anima e che diventa come nel più incredibile degli spettacoli trama di una storia senza tempo. Alcune delle foto più rappresentative della collezione personale di Profeta comporranno la mostra che si terrà dal 10 al 12 febbraio presso i locali del Comune di Belmonte Mezzagno che ha dato il suo patrocinio gratuito all'iniziativa. Orari: venerdì 10 febbraio, 18-20; sabato 11 febbraio 16-20; domenica 12 febbraio 10-19. Ingresso gratuito piazza della Libertà, Belmonte Mezzagno. Per informazioni Giovanni Scarlata +39 3807078641 - mail giovanniscarlata@libero.it.