Meteo, in arrivo l'anticiclone sub tropicale: sulla Sicilia nel weekend splenderà il sole, temperature in aumento

Sole e temperature in aumento con massime generalmente comprese tra 20 e 25 gradi. Le prossime giornate in Sicilia, Palermo compresa, saranno all'insegna del bel tempo. A dirlo sono le previsioni di 3bmeteo secondo i cui esperti "gli acquazzoni e i temporali che stanno ancora interessando l'Isola, in particolare le aree interne e montuose, tenderanno ad attenuarsi". E' atteso infatti l'arrivo dell'anticiclone sub tropicale alla base di una fase più stabile e soleggiata su gran parte della Regione.

"Qualche addensamento nuvoloso - spiegano i metereologi - potrà ancora formarsi sui rilievi di Nebrodi, Madonie, Erei e sull'Etna ma con scarsi effetti, al più qualche breve acquazzone pomeridiano. Le temperature sono destinate ad aumentare con massime generalmente comprese tra 20 e 25°C, a tratti superiori nel fine settimana con picchi di 26/27°C sulla Piana di Catania, siracusano interno, nisseno ed agrigentino. Anche la nuova settimana partirà all'insegna del sole prevalente con ulteriore aumento termico su valori quasi estivi.

Palermo: prossimi giorni all'insegna del sole prevalente con qualche nube pomeridiana nelle aree interne. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 23 e 24°C, superiori all'inizio della nuova settimana.

Agrigento. Le residue incertezze del tempo fino a metà settimana lasceranno presto spazio al ritorno della stabilità atmosferica con tempo più stabile e soleggiato. Le temperature sono attese in aumento, punte di 27°C nel weekend.

Catania: la pressione in aumento favorirà una fase stabile e soleggiata nei prossimi giorni. Qualche addensamento cumuliforme potrà dar luogo a qualche breve fenomeno sull'Etna. Le temperature sono attese aumentare, massime fino a 26-27°C nel fine settimana.

Messina: prosegue il tempo stabile e soleggiato in riva allo Stretto anche nei prossimi giorni. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 23°C.