Meteo, settimana all'insegna del bel tempo: sole e temperature in salita

Le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com: "Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo apre una fase dai connotati tardo-primaverili in Sicilia". Nelle ore centrali del giorno attesi fino a 20-22°C a Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta

"Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo apre una fase dai connotati tardo-primaverili in Sicilia", a confermarlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com, secondo i quali "condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato interesseranno l'Isola per gran parte della ‘Settimana Santa’, seppur con alcune eccezioni. Tra mercoledì e venerdì l’anticiclone verrà infatti disturbato sul suo bordo orientale da lievi infiltrazioni d’aria fresca alle alte quote di origine balcanica, associate ad una moderata ventilazione dai quadranti settentrionali: tale dinamica favorirà la formazione di locali annuvolamenti pomeridiani nelle aree interne montuose, con particolare riferimento al versante meridionale dell’Etna, all’area degli Erei e al Ragusano, ma senza fenomeni degni di nota. Isolati banchi di nebbia o foschia potranno inoltre interessare le valli e, più isolatamente, le coste tirreniche tra la notte e le prime ore del mattino".

Temperature da primavera inoltrata

I meteorologi di 3bmeteo.com spiegano che "l’aspetto saliente della fase anticiclonica sarà rappresentato dalle temperature miti, gradevoli e moderatamente superiori alla norma, quantomeno nei valori massimi: nelle ore centrali del giorno ci attendiamo fino a 20-22°C a Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta e picchi localmente più elevati nella Piana di Catania; sarà ancora significativa l’escursione termica tra il dì e la notte: le minime, infatti, si attesteranno intorno ai 6-7°C a Enna, tra i 7 e i 9°C nelle vallate nissene e ragusane e intorno ai 10-11°C lungo i litorali”.

A Pasqua i primi segnali di cambiamento

"Proprio le festività pasquali rappresenteranno il crocevia di un’importante variazione dell’evoluzione meteorologica sul Mediterraneo: il Sud Italia sarà probabilmente territorio di confine tra una serie di impulsi d'aria fredda in discesa dal Nord Europa e le propaggini più settentrionali del promontorio subtropicale. Ne scaturirà un sabato molto mite per effetto del temporaneo afflusso di correnti nordafricane, associate al transito di sterile nuvolosità alta e stratiforme e, dunque, a cieli a tratti velati; tra Pasqua e Pasquetta potrebbe concretizzarsi l'avvio di una fase progressivamente più dinamica, variabile e ventosa. Considerata la distanza temporale e la peculiare volubilità delle dinamiche meteorologiche primaverili, l'entità del peggioramento resta comunque incerta, e con essa la distribuzione delle eventuali piogge. Seguiranno pertanto importanti aggiornamenti previsionali nei prossimi giorni", concludono da 3bmeteo.com.