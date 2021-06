Meteo, è l'ora del caldo africano e dell'afa: a Palermo previsti picchi di 39 gradi

Nei prossimi giorni tanto sole sulla Sicilia grazie al rinforzo dell'anticiclone afro-mediterraneo. I cieli risulteranno diffusamente sereni o al più a tratti parzialmente nuvolosi per addensamenti sparsi, che comunque non porteranno precipitazioni. Le temperature saranno in progressivo aumento, con caldo via via più intenso e afoso giorno dopo giorno. Sono queste le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Dal prossimo weekend l'anticiclone africano avrà un ulteriore sussulto, con caldo in ulteriore netta intensificazione. Tra domenica e lunedì le massime supereranno infatti abbondantemente i 30-32°C con picchi anche di 38-40°C non esclusi sulle zone interne lontane dal mare. Sulle coste qualche grado in meno, ma con afa alle stelle per via degli elevati tassi di umidità. Afa che si farà sentire anche nelle grandi aree urbane, specie nelle ore serali.

Su Palermo splenderà il sole nei prossimi giorni con al più qualche addensamento di natura marittima, ma senza rischio di pioggia. Temperature in aumento, con massime intorno ai 29-30°C fino a venerdì, associate tuttavia a condizioni a tratti molto afose. Nel weekend ulteriore aumento termico, con punte di 33-34°C in città, ma fino a 37-39°C nell'immediato entroterra.