Meteo, sarà un Capodanno all'insegna del bel tempo: temperature fino a 18 gradi

Quello siciliano sarà un Capodanno con il sole e con temperature primaverili. A dirlo sono le previsioni di Davide Ricci di 3bmeteo.com secondo il quale un vasto e robusto anticiclone coinvolgerà la Sicilia nel fine settimana di Capodanno, garantendo cieli sereni e clima mite su tutta la Regione. "Le ultime note instabili - spiefa l'esperto - interesseranno l’Isola nella giornata di domani, con piogge sparse sul settore nord-orientale. Dopodichè il bel tempo si prenderà la scena almeno fino al 4-5 gennaio". Anche le temperature, in graduale aumento, saranno gradevoli. "La giornata più calda - continua Ricci - dovrebbe essere proprio Capodanno, con punte di 19-20°C fra Ennese e Agrigentino. Gli unici disturbi, in questo scenario di assoluta stabilità, potranno essere apportati da addensamenti di nubi basse lungo le coste, in particolare di Trapanese, Palermitano occidentale e Messinese".

A Palermo l'alta pressione garantirà cieli sereni e temperature fra 17 e 18 gradi nei valori diurni già da giovedì 30 dicembre. Solo domani la giornata sarà generalmente nuvolosa, con possibilità di veloci aperture specie in mattinata. Secondo l'esperto il veglione di San Silvestro e Capodanno sarà dunque in compagnia del bel tempo, mentre domenica 2 gennaio potrebbero giungere nubi basse di origine marittima con tempo più uggioso e un po’ più fresco, in miglioramento dal pomeriggio. Poche sorprese anche nei giorni a venire con tanto sole e clima più primaverile che invernale. Possibili novità solo verso l’Epifania, ma data la distanza temporale si rimanda ai prossimi aggiornamenti.