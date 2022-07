Il grande caldo a Palermo ha i giorni contati: venerdì acquazzoni e calo delle temperature

Prosegue il grande caldo sulla Sicilia a causa dell'anticiclone africano che fino a giovedì porterà tanto sole e temperature ben al di sopra delle medie tipiche del periodo con picchi anche prossimi ai 38-40°C nelle interne. Anche per domani (mercoledì 6 giugno) è previsto bollino rosso a Palermo dal bollettino ondate di calore del ministero della Salute. Tuttavia, secondo le previsioni di Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo.com, si intravede la fine di questo lungo periodo di gran caldo.

Il meteo in Sicilia

Venerdì l'arretramento nei suoi luoghi di origine dell'anticiclone africano consentirà il passaggio di un rapido fronte freddo da Nord a Sud sulla Penisola: la perturbazione porterà un peggioramento anche sulla Sicilia con rovesci e temporali in particolare tra Palermitano e Messinese. Il tutto associato ad un generale abbassamento delle temperature. I venti rinforzeranno da Grecale e Tramontana e risulteranno a tratti anche tesi rendendo vivaci i mari attorno la Regione.

Nel weekend il tempo si presenterà all'insegna della variabilità con delle residue precipitazioni sabato sui versanti tirrenici, domenica invece ci sarà una maggiore presenza di sole con addensamenti maggiori sui versanti tirrenici. La ventilazione sarà ancora sostenuta da Nord e i mari risulteranno fino a molto mossi.

Il meteo a Palermo

Nello specifico a Palermo sono previsti sole e caldo fino a giovedì, massime fino a 34°C. Venerdì peggiora con degli acquazzoni, le temperature caleranno per via della ventilazione sostenuta da Nord. Weekend all'insegna della variabilità ma senza effetti degni di nota, temperature grosso modo nelle medie tipiche del periodo. Venti in attenuazione da domenica.