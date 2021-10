Meteo, le previsioni fino al weekend: sarà un mix di sole e pioggia, giù la temperatura

"In Sicilia nelle ultime 12-24 ore si sono avuti rovesci e temporali anche di forte intensità con accumuli localmente notevoli, a causa della discesa di un fronte artico dal Nord Europa che è andata ad interagire con il mare ancora caldo". Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, fa il punto sulla situazione maltempo nell'Isola e spiega cosa succederà nei prossimi giorni.

"Punte di oltre 70-80 mm si sono registrate sulla Sicilia tirrenica dal palermitano al messinese, fino a un picco di 102mm a Pettineo. Da segnalare anche oltre 90 mm anche a Siracusa e punte di oltre 50-60 mm sul catanese. Diversi i danni e disagi, in particolare sul Palermitano - aggiunge Ferrara -. Rovesci e temporali a carattere di nubifragio si sono scaricati già nel pomeriggio di ieri, mercoledì, ma è in serata che la situazione si è fatta critica. Le zone nord della città sono quelle in cui si sono avuti i maggiori disagi, ma anche quelle centrali non sono state da meno. Molte strade sono rimaste completamente allagate, con il livello dell'acqua salito di diverse decine di centimetri rendendo impossibile la circolazione stradale. I piani terra delle abitazioni sono stati invasi dall'acqua e così diversi sottopassi. Moltissime criticità a Mondello dove, oltre agli allagamenti, si sono avute anche frane e smottamenti del terreno. Disagi si sono avuti anche sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo".

L'esperto prosegue: "Nella mattinata di oggi rovesci ed anche temporali proseguono sul litorale settentrionale della Sicilia. Nel pomeriggio ancora molto instabile con rovesci e temporali frequenti, localmente intensi specie sul versante orientale dell'Isola. Il tutto accompagnato da forti venti da Nord, con raffiche anche di oltre 80km/h previste nelle prossime ore in particolare su siracusano, area dello Stretto, Mare e Canale di Sicilia (che risulteranno così agitati)".

Le previsioni fino al weekend

"Nei prossimi giorni, weekend compreso, assisteremo ad una spiccata variabilità, indotta dal fatto che l'alta pressione sarà sbilanciata sul Centro Europa, mantenendo attive correnti debolmente instabili sulla Sicilia - dice Ferrara - ad ogni modo venerdì andrà meglio con sole prevalente ma ancora qualche piovasco occasionale non escluso, specie sul comparto occidentale dell'Isola. Nel fine settimana fasi soleggiate si alterneranno a nubi irregolari con qualche occasionale rovescio o temporale sparso. Il tutto in un contesto termico piuttosto freddo per il periodo, con temperature sotto la media anche di oltre 6-8 gradi specie sul versante tirrenico, pur con lieve ripresa termica nei prossimi giorni. Venti ancora forti da Nord venerdì, in progressiva attenuazione a seguire".