Meteo, a Palermo rischio piogge nel weekend: calano le temperature

Una perturbazione nord atlantica attraverserà l'Adriatico ma scoderà anche marginalmente sul lato tirrenico, influenzando il tempo della Sicilia. E' quello che emerge dalle previsioni disegnate da Edoardo Ferrara di 3bmeteo. "Domani - scrive - assisteremo ad un aumento delle nubi ma ancora con poche precipitazioni; tuttavia sarà il vento da Ovest a rinforzare in modo netto, specie entro sera. Venerdì invece la giornata più instabile con nubi irregolari associati ad acquazzoni e temporali sparsi specie sul versante tirrenico e in generale tra Messinese, Ennese e Catanese (qui con fenomeni anche intensi non esclusi); poco o nulla invece sul versante meridionale dell'Isola. Le temperature saranno tuttavia in calo, anche netto soprattutto sulla Sicilia tirrenica, dove le massime non supereranno i 25-26°C. Il tutto accompagnato da venti anche forti di Maestrale, con raffiche di oltre 60-70km/h in particolare su Trapanese e sul Mare e Canale di Sicilia; mari molto mossi o agitati".

Ferrara prosegue: "Sabato tempo migliore sebbene si rinnoverà una certa variabilità in giornata in particolare sul comparto orientale dell'Isola, dove sarà ancora possibile qualche veloce rovescio o temporale. Domenica la rimonta dell'alta pressione riporterà tempo più soleggiato e stabile su tutta l'Isola. Attenzione però al vento che soffierà a tratti ancora vivace dai quadranti settentrionali, con mari spesso mossi".

Ecco la situazione a Palermo: "Variabilità tra giovedì e venerdì con nubi irregolari alternate a momenti più soleggiati - spiega l'esperto meteo -. Venerdì possibile anche qualche veloce rovescio con calo termico e massime entro i 25 gradi; venti in netto rinforzo di Maestrale, con raffiche di oltre 50km/h e mare molto mosso. Weekend soleggiato ma a tratti ventoso per venti da Nord; clima diurno comunque gradevole con massime sui 26-27 gradi".