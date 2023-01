Previsioni meteo del weekend: "A Palermo sabato con brevi piogge, domenica più asciutta"

Sarà un weekend "parzialmente bagnato". Come spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, che fa un quadro delle previsioni del tempo a Palermo, "l’evoluzione di un vortice di bassa pressione sull’area ionica coinvolge ancora buona parte della Sicilia settentrionale in condizioni di instabilità seppur non marcata".

L'esperto sottolinea: "Nel corso del weekend sulla città di Palermo avremo ancora una certa nuvolosità irregolare che nella giornata di sabato potrà associarsi a qualche breve pioggia. Domenica situazione più asciutta ma in un contesto che a tratti potrà vedere cieli ancora nuvolosi e non sono esclusi locali isolati fenomeni serali. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da nuvolosità variabile pur se con bassa probabilità di fenomeni. Le temperature si manterranno in media o leggermente al di sotto con massime fino a 14 gradi e minime intorno 7/8 gradi".

"La ventilazione - conclude Migliore - risulterà debole al più moderata dai quadranti settentrionali. Il mare risulterà mosso ma con moto ondoso in attenuazione".