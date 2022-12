Meteo a Palermo, le previsioni per Santa Lucia: "Piogge e vento in arrivo, poi risalgono le temperature"

Nuova perturbazione in arrivo a Santa Lucia sulla Sicilia, pilotata da un centro di bassa pressione in marcia sull’Italia centrale. Sono le previsioni del meteorologo Manuel Mazzoleni, di 3bmeteo.com. "Piogge e rovesci - spiega l'esperto - raggiungeranno così la regione già nel corso della notte ad iniziare dai settori occidentali avanzando rapidamente sino ad abbandonarla nel corso del pomeriggio. Attesi fenomeni più intensi sui settori tirrenici e a ridosso dei rilievi settentrionali con picchi locali di 20-30 mm. Mercoledì un secondo impulso raggiungerà ancora il Sud lambendo tuttavia solo parte della Sicilia con possibilità di locali piogge tra trapanese, palermitano e settori tirrenici".

Tempo in miglioramento, invece, nei giorni a seguire con il ritorno ad ampi spazi di cielo sereno, in attesa poi di un possibile nuovo parziale peggioramento nel corso del fine settimana. Almeno sino a metà settimana il vento altresì continuerà a farsi sentire in maniera decisa con temperature che torneranno gradualmente ad aumentare specie sui settori ionici e meridionali.

Il meteo a Palermo

"Nel dettaglio - puntualizza Mazzoleni - a Palermo tempo instabile nella prima parte della giornata di martedì con piogge in transito e ventilazione a tratti tesa dai quadranti meridionali con raffiche sino a 50-60 chilometri orari. Migliora nei giorni a seguire con sole alternato ad annuvolamenti di passaggio, in attesa di un possibile peggioramento domenica. Clima ancora mite con massime sino a 20-25 gradi in calo poi nel fine settimana".