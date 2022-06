Meteo, il caldo concede una tregua: possibili piogge prima di un altro weekend di afa

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com, la canicola concederà presto una tregua anche in Sicilia: tra mercoledì e venerdì le temperature andranno incontro ad un progressivo calo, stimabile complessivamente in 6-8°C in meno rispetto ai valori odierni, specie nelle aree interne non influenzate dalle brezze. Le temperature massime torneranno ad attestarsi tra i 26 e i 29°C a Trapani, Palermo e Messina, tra 29 e 31°C a Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta e fin sotto i 25°C a Enna. Dopo aver alimentato una lunga, intensa e anomala ondata di calore con picchi di 40-41°C tra la Valle del Dittaino, il Calatino, la Piana di Catania e l’alto Siracusano, nella seconda parte della settimana l’anticiclone nord-africano tenderà gradualmente ad indebolirsi sotto la spinta di correnti più umide e temperate di matrice atlantica.

Possibili acquazzoni nel Palermitano venerdì 10 giugno

Differentemente dalle regioni peninsulari, la Sicilia permarrà ai margini della fase instabile legata al transito di un nucleo d’aria fredda in quota sull’Adriatico. Le correnti nord-atlantiche spezzeranno temporaneamente la canicola africana, senza tuttavia dar luogo a precipitazioni degne di nota. Solo nella giornata di venerdì 10 giugno – la più “fresca” e gradevole della serie – i venti di maestrale potranno alimentare condizioni di variabilità e brevi e isolati acquazzoni tra i settori più orientali del Palermitano, lo Stretto di Messina, i Nebrodi e le pendici dell’Etna. Elemento saliente del cambiamento della circolazione sarà il rinforzo della ventilazione: tra giovedì e venerdì raffiche oltre i 40-60 km/h determineranno un rapido incremento del moto ondoso del basso Tirreno e del Canale di Sicilia, da mossi a molto mossi.

Ritorno dell'afa già nel weekend

Il sospirato ritorno a temperature in linea con le medie climatiche sarà fugace, nient’altro che una breve parentesi: come preannunciato da 3Bmeteo.com, già nel corso del prossimo weekend l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, dando il via ad un nuovo sensibile rialzo termico su valori da estate inoltrata e al ritorno dell’afa lungo le coste.