Meteo, altri due giorni da bollino rosso a Palermo: possibili temporali in Sicilia nel weekend

Altri due giorni di bollino rosso per il caldo a Palermo. Ma, attenzione, l'ininterrotta ondata di afa che sta accompagnando quest'estate bollente, successivamente, potrebbe iniziare a scricchiolare e lasciare spazio a qualche precipitazione se non nel capoluogo quantomeno in qualche area della Sicilia.

Bollino rosso a Palermo

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, per domani (giovedì 4 agosto) è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37°C. Identica la previsione per dopodomani (venerdì 5 agosto). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Le previsioni meteo del weekend

"L’anticiclone africano, fino ad ora protagonista indiscusso dell’estate 2022, mostrerà i primi segnali di cedimento nei prossimi giorni”. E' quanto afferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. Nel weekend, "la presenza di aria molto calda e umida - spiega Ferrara - potrà altresì favorire fenomeni rapidi ma violenti, a carattere di nubifragio con grandine talora di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. Qualche improvviso temporale potrà interessare anche il Centro-Sud, in particolare Appennino, Campania, Calabria e Sicilia".