Meteo, in Sicilia prosegue la lunga estate di fine ottobre: ecco cosa sta succedendo e quando finirà

Autunno in stand by su gran parte dell'Europa. Anche l’ultima settimana di ottobre si chiuderà nel segno della stabilità atmosferica, della siccità e di temperature anomale e marcatamente superiori alle medie climatiche autunnali su ampi settori europei, Sicilia compresa.

Come spiega Andrea Bonina di 3bmeteo.com "le cause vanno ricercate nell’ingerenza dell’anticiclone subtropicale, i cui massimi si dispongono tra le coste nordafricane, le Baleari e l’Europa centrale. In questo contesto sinottico, assai lontano dai canoni tipici della stagione autunnale, ancora per diversi giorni le umide e piovose perturbazioni atlantiche si manterranno ai margini del Continente, distanti migliaia di chilometri dall’Italia e relegate lungo un corridoio depressionario che si estende dalla Groenlandia ai settori più occidentali delle Isole britanniche, fino a lambire l’arcipelago delle Azzorre. In una relazione di causa-effetto, il canale fresco, umido e perturbato attivo in pieno Atlantico continuerà a favorire, in risposta, l’afflusso di masse d’aria estremamente miti dal Nord Africa sul Mediterraneo. Ne scaturiranno anomalie termiche positive mediamente comprese tra 6 e 10°C".

Sicilia, temperature diurne dai connotati estivi

Come precisato dai meteorologi di 3bmeteo.com, in Sicilia il caldo fuori stagione - seppur estremamente rilevante per estensione e durata - non raggiungerà picchi record per il mese di ottobre. Le temperature massime oscilleranno mediamente tra 25 e 28°C lungo le coste, mentre tra l’Ennese orientale, la Piana di Catania e l’alto Siracusano interno saranno probabili punte di 30-32°C.

"Per gran parte della settimana - spiega ancora il meteorologo - la subsidenza impressa dall’alta pressione, i cieli sgombri da nuvolosità significativa e la calma di vento favoriranno un’ampia escursione termica tra il dì e la notte; nelle valli dell’Ennese, del Nisseno e dei Sicani e lungo le coste meridionali sarà probabile, inoltre, la formazione di locali banchi di nubi basse, nebbie e foschie nottetempo e alle prime luci dell’alba. La lunga estate tardo-ottobrina aggraverà la siccità, già significativa in particolare nelle province ioniche dell’Isola".

Novità da fine mese?

I primi segnali di declino dell’anticiclone si faranno strada con buona probabilità a partire dal 28-29 ottobre. Secondo le proiezioni a medio e lungo termine di 3bmeteo.com, proprio negli ultimi giorni del mese, e in concomitanza con il weekend "i massimi dell’alta pressione tenderanno a migrare gradualmente verso l’Europa occidentale, lasciando spazio all’afflusso di correnti più fresche in direzione dei Balcani, della Grecia e del Sud Italia. Un pattern meteorologico che, in caso di sostanziali conferme, determinerebbe un sensibile calo delle temperature e l’avvio di una fase più dinamica specie per la Sicilia centro-orientale. Per il ritorno a condizioni prettamente autunnali a scala europea - conclude Bonina - occorrerà attendere, invece, quantomeno l’avvio di novembre".