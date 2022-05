Meteo, anticiclone nordafricano in arrivo: in Sicilia un weekend con caldo estivo

In Sicilia il prossimo weekend (21-22 maggio) trascorrerà all’insegna del tempo stabile, di cieli tersi e del caldo estivo. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com l’anticiclone nordafricano, già in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, estenderà la sua influenza anche al Sud Italia, determinando un marcato rialzo delle temperature su valori da giugno inoltrato. L’anticipo d’estate si protrarrà con ogni probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana.

"Sotto l’afflusso di masse d’aria calda dal Nord Africa - afferma Andrea Bonina di 3bmeteo - nel fine settimana le temperature si porteranno al di sopra delle medie climatiche stagionali di 10-12°C tra Spagna, Francia e regioni di Nordovest e di 3-5°C in Sicilia, ancora sul bordo orientale del promontorio subtropicale". Come spiega il meteorologo nella giornata di domenica registreremo i primi picchi di 32-34°C tra la Piana di Catania, la valle del Simeto, l’entroterra siracusano e il Calatino e punte di 30-31°C ad Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Valori termici relativamente più contenuti ed elevati tassi di umidità relativa nelle località costiere (25-28°C), specie tra le province di Palermo, Trapani e Messina, interessate dal soffio mitigante delle brezze marine.

"n questa fase dell’anno - continua Bonina - i venti che spirano dal mare, a contatto con le acque superficiali ancora piuttosto fredde dello Ionio, del Tirreno e del Canale di Sicilia, possono dar luogo a differenze rilevanti di temperatura e umidità non solo tra la linea di costa e l’immediato entroterra, ma anche tra un quartiere e l’altro dei grandi centri urbani.

Raggi Uv come in piena estate

"Durante le ore centrali del giorno - conclude Bonina - indipendentemente dalla temperatura effettiva e dalla ventilazione (che ne può alterare la percezione), sarà opportuno proteggere adeguatamente la pelle dall’esposizione diretta al sole, tanto in montagna quanto in spiaggia: in Sicilia l’indice Uv, che misura l’intensità della radiazione solare ultravioletta, si attesta già tra 8 e 9, ovvero su valori pienamente assimilabili a una tipica giornata estiva".