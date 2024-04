Meteo, antipasto d'estate nel weekend: ma dalla prossima settimana in arrivo piogge e freddo

Si prospetta un fine settimana con caratteristiche di tardo primavera sulla Sicilia o da inizio estate, per via dell'influenza dell'alta pressione che assicura condizioni meteo stabili e prevalenza di sole su vasta parte d'Italia. "Gli addensamenti nuvolosi attualmente presenti sulla Sicilia - spiega Francesco Nucera di 3bmeteo - legati a una bassa pressione sul Nord Africa, lasceranno spazio a un miglioramento a partire da venerdì quando ci sarà una prevalenza di sole e un graduale aumento termico. Nel weekend l'aumento delle temperature porterà massime che raggiungeranno i 26-27°C nelle province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta; i 25°C in provincia di Catania, Messina e Siracusa mentre a Palermo si prevedono valori intorno ai 23-24°C".

Ma questo scenario meteorologico è previsto mutare all'inizio della prossima settimana dopo l'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea che comporterà un deterioramento delle condizioni atmosferiche entro martedì, con piogge e rovesci sparsi. "Le temperature inizieranno a diminuire - conclude il meteorologo - con una possibile diminuzione più decisa verso metà settimana. Tuttavia, questa ultima evoluzione necessita di ulteriori conferme".